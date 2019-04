El Milan se deja dos puntos ante el Udinese y se lesionan Donnarumma y Paquetá

Entornointeligente.com / Así lo vivimos y estadísticas Buen partido el que enfrentó a Milan y Udinese en el que los milaneses se dejaron dos puntos en casa ante su rival, ante el que todo empezó con complicaciones por las lesiones de Donnarumma y Paquetá en la primera mitad.Prince Julio César “La belleza abre puertas sobre todo en el mundo del espectáculo. Nunca he sido un proxeneta”

Poco antes del descanso, Piatek adelantó a los rossoneri y en la segunda mitad, Lasagna igualó para el Udinese . A partir de ese empate, el Udinese creció y fue mejor en el último tercio de partido, pero el marcador ya no se movió.

Los de Gattuso llegaban al duelo con las dudas propias de quien pierde dos partidos consecutivos y necesita urgentemente volver a la senda de la victoria . Pero no fue así, entre otras cosas, porque todos los elementos se le pusieron en contra antes de los 40 minutos.

Primero cayó Donnarumma . El portero, que está cuajando una temporada muy discreta, cayó lesionado en el 12′ y tuvo que ser sustituido por Pepe Reina, que debutaba con el Milan en Serie A.

Más preocupante fue la lesión de Lucas Paquetá . El fichaje de invierno rossonero y que está siendo de lo más destacado del conjunto de San Siro, tuvo que irse en el 40′. En su lugar entró el espaáol Samu Castillejo, mientras que Suso vivió todo el partido desde el banquillo.

