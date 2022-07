El miedo, el desprecio y el aislamiento del gobierno

Entornointeligente.com /

Estaba en el Panteón con la familia, mi esposa, mi hijo y un sobrino. Había bastantes familias con sus niños y sus bicicletas, patinetas y pelotas como cualquier domingo en un parque o sitio de esparcimiento. Como una plaza, para sentarse a conversar, tomar un café o disfrutar de un helado, si es que hay para comprarlo. Mientras, los muchachos juegan con sus bicicletas, patinetas, pelotas o juegan cualquier cosa. La gente también pasea a sus mascotas. Hoy, aparte de ser domingo, es fecha conmemorativa del natalicio de Simón Bolívar y día de la Armada.

Llegan hasta donde estoy sentado con mi esposa, mientras los muchachos juegan, dos policías en moto y nos piden que desalojemos el sitio, al igual que con el resto de la gente. Escuche decir que eran las órdenes que tenían. Digo que escuche porque yo no diálogo, ni razono ni con policía, ni con militar del rango que sea. Ellos solo conocen las palabras mágicas: ordene y entendido. En ese preciso momento y desde tempranas horas de la tarde llegaban los autobuses con lo que me imagino son los cadetes de las distintas fuerzas al Panteón Nacional para la parada de rigor por conmemorarse el nacimiento de Simón Bolívar número 239.

En vez de ser un acto con el pueblo para que los niños vieran la parada militar, es lo contrario: miedo y desprecio por la gente. Hay una absoluta desconexión con el pueblo y ellos ejecutan su acto en la absoluta soledad. Sin pueblo y lo peor, sin la muchachada que por cierto ya están de vacaciones escolares.

¿A qué le tienen miedo? Será que están pensando en niños conspiradores con padres incluidos, en patinetas bombas, bicicletas drones manejadas a control remoto que las hagan explotar, pelotas explosivas pateadas y al patearlas vuelan y estallan al detectar el objetivo. El gobierno de Maduro está paranoico y perdió la conexión con el pueblo al ejecutar un desalojo de la plaza del Panteón en día domingo y para más ñapa día del natalicio de Bolívar donde lo que acude es pueblo con sus muchachos porque no tienen más lugar a donde ir y muchas familias no tienen ni para comprarles un helado a sus muchachos. El que no la debe no la teme reza el refrán popular. Se nota que ellos saben lo que representan. Ejecutarán su acto, absolutamente solos, haciendo alardes con sus camionetas que por cierto, meten sin ningún recato para la plaza del Panteón con lo que demuestran un absoluto desprecio por el simbolismo del lugar. Cumplir la orden, ejecutar la parada militar sin pueblo que vea. Miedo y desprecio por el pueblo.

Pero no debe extrañarnos, porque estamos en tiempo de descuento. Ya Maduro nos anunció sus miedos y sus temores al no acudir al desfile del 5 de julio del 2022. Pero adicionalmente nos dice que no confía en más nadie como ministro de la defensa. Cosas están pasando. Hay miedo y paranoia en el alto gobierno y eso es muy peligroso para la gente cuando un gobierno se acorrala solito. Empiezan a buscar conspiraciones y chivos expiatorios y hasta una patineta, pelota o bicicleta resultan ser armas letales.

Nota: todo lo descrito ocurrió a las 4:30 PM del domingo 24 de julio del 2022.

Alonso Padrón.

Ingeniero y profesor universitario

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com