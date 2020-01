El mágico To the Moon celebra su inminente lanzamiento en Nintendo Switch con un nuevo tráiler

Entornointeligente.com /

A lo largo de estos años Nintendo Switch ha recibido numerosos videojuegos que fueron publicados originalmente en otros sistemas. Entre todos ellos de vez en cuando acaba apareciendo alguna joya realmente imprescindible y uno de estos casos es el de To the Moon . El brillante título de Freebird Games llegará a la consola de Nintendo con esta nueva versión remasterizada a cargo de X.D. Network. y que ha sufrido algún que otro retraso en los últimos meses. No obstante, la espera llegará a su fin la semana que viene y con motivo de su inminente lanzamiento ha salido a la luz un nuevo tráiler. {"file":"https://webediaespana.video.content-hub.app/default/video/0d/e6/72/5e16943b3bef073836/default-progressive-adaptive.m3u8″,"image":"https://i.blogs.es/a1682e/to-the-moon-switch/original.jpeg"} En Vida Extra Los 32 mejores RPG para PC Esta excepcional aventura en forma de RPG tiene como protagonistas a la Dra. Rosalene y al Dr. Watts, cuyo trabajo consiste en cumplir la última voluntad de sus pacientes. Para ello se adentran en los sueños de ellos para modificar sus recuerdos con el fin de que sus deseos se hagan realidad antes de fallecer. Esto nos deja con una historia extraordinaria, emotiva, con toques de humor y que está acompañada por una fantástica banda sonora. En unas tres o cuatro horas se puede completar, pero que su corta duración no os eche para atrás, porque merece la pena jugar a To the Moon de principio a fin a partir del 16 de enero.

