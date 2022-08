El Mercosur se constituyó en el principal destino de las exportaciones totales

Entornointeligente.com /

En los primeros siete meses del año las exportaciones totales se realizaron a 136 destinos de los cuales los países del Mercado Común del Sur (Mercosur) representaron el 63% de los envíos. Además, el mercado sudamericano representó un 75% de lo comerciado en el extranjero, refirió Roberto Mernes, director de Integración del Ministerio de Hacienda (MH).

«El 63% de nuestras exportaciones van al mercado del Mercosur y el total de los envíos en Sudamérica representan un 75%. Es decir el mercado está muy concentrado en la región como Uruguay, Brasil y Argentina», mencionó a la 920 AM.

No obstante, los valores en cuanto a exportaciones registradas alcanzaron US$ 3.704 millones, una variación del 5,8% en comparación al 2021 cuando se totalizaron US$ 3.932 millones. Entre los productos que son enviados se encuentran la soja, carne bovina refrigerada o congelada, maíz, arroz, hilos y cables, alcohol etílico, entre otros.

Los granos de soja y la energía eléctrica fueron los productos con mayor incidencia en la caída mientras que los que tuvieron incidencia positiva fueron el aceite de soja y carne bovina refrigerada, explicó.

Nuevos mercados Mernes sostuvo que los destinos van variando mes a mes teniendo en cuenta que hay nichos de mercados que se van abriendo. «Tenemos también países que aparecieron después de muchos años como Somalía quienes están importando carne bovina congelada con US$ 1.7 millones o Camerún a quienes se les envía leche entera por alrededor de US$ 1.5 millones», comentó.

Explicó que el mercado activo se encuentra muy concentrado en los países de la región por lo cual se busca llegar a nuevos compradores mediante el sector privado. «El sector privado busca nuevos nichos de mercados y es el principal actor relevante», puntualizó.

