El mercado de juguetes sexuales en China asciende a u$s14.700 millones

Entornointeligente.com /

El crecimiento de la venta de juguetes sexuales en China fue exponencial durante este año.

Lora Di Carlo. Además de este impresionante número, se cree que este aumento de las ventas está nucleada en dos grupos importantes de personas. Por un lado, se cree que los millennials son más abiertos de mente para este tipo de experiencias y por eso son más propensos a entrar en este mercado. Por el otro, los nuevos solteros en china que escalaron exponencialmente en los últimos años por el incremento de los divorcios ( en tan solo 2019 se registró la cifra récord de 3.1 millones de divorcios en nueve meses ).

Al ser consultada por la agencia de noticias AFP, Yi Heng , una influencer de dicho país que tiene más de 700 mil seguidores en Weibo (una especie de Twitter usado solo en China), explicó: ” Muchas mujeres que son sexualmente activas están abriéndose a la utilización de este tipo de juguetes. Lo ven como algo natural y muy normal “.

Pero, el crecimiento del mercado de China a nivel interno es ínfimo en comparación con las exportaciones que realizan a otros países. Según datos oficiales, los productos chinos acaparan el 70% del mercado de juguetes eróticos en el mundo, con uno de los productos más vendidos siendo las ” muñecas sexuales “.

China’s sex toy market gets boost from millennials and women as Covid-19 keeps couples apart ” Exportamos más de mil muñecas hiperrealistas por mes , por lo que llegamos al máximo de nuestra capacidad productiva “, aseguró un representante de la empresa Shengyi Adult Products Co a AFP, y luego agregó: ” En muchos países no ven este tipo de objetos como algo tabú “.

Según sus estimaciones, los mejores clientes para la venta de este tipo de muñecas, las cuales apuntan en su mayoría al público masculino heterosexual, son Estados Unidos, Alemania y Japón . Cada una tiene un valor de unos 300 dólares , mientras que en una sola fábrica solo se producen mil por mes.

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com