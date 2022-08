El mensaje de una enfermera a Nicolás Maduro: «Bótate con nosotras»

Entornointeligente.com /

Por la avenida Bolívar de Caracas marchó este martes la enfermera Yadexys Salazar. «Soy jubilada de salud. Trabajé 38 años de noche; me cambié para la noche para ganar un poquito más, y vivir mi vejez con tranquilidad y honestidad y humildad», contó a contrapunto.com.

Pero «después que me jubilaron me ha tocado ir a jalarle y a suplicarle a mi presidente Nicolás Maduro porque me quitaron todo lo que en 38 años me gané, como mi bono nocturno, mi bono vacacional», criticó. «Total, que el sueldo que nos ganamos ahorita no nos alcanza ni para comprarnos un paquete de harina».

Salazar esperaba su bono vacacional. «Ya no tengo el cálculo, porque el sueldo nos lo bajaron, pero nos quieren pagar 130 bolívares con base en el sueldo antiguo. Somos profesionales con licenciatura, con maestría, obreros, gente que dio su vida entera en su juventud para trabajar y vivir su vida con honestidad, y resulta ser que ahora tenemos que salir a revisar la basura para comernos un pan».

Quien no tenga familia «tiene que salir a vender un par de fósforos para poder comer», condenó. Envió un mensaje a Maduro: «Por favor, señor Maduro… Dé la orden. Ponga el dedo en ese botón y págueles a los jubilados, a los pensionados y a los activos».

-La solución que veo es que mi presidente Nicolás Maduro, como todo presidente de los obreros, se aboque a esta cuestión, le dé un parao a esto, elimine la Onapre y ponga a valer sus derechos como presidente de los trabajadores, que bastante se quemaron las pestañas. Bótate, Maduro. Bótate con nosotras.

-¿Usted piensa que Maduro no sabe lo que pasa?

-Maduro sabe todo. El presidente sabe todo. Él está al tanto de todo esto. A lo mejor me está viendo ahorita aquí. Él sabe bien que estamos luchando por un beneficio que no pueden quitarnos porque lo hemos luchado por años. Es un derecho adquirido por el que hemos luchado quemándonos las pestañas, estudiando de verdad, trabajando, limpiando heces, limpiando miasis (gusanera), curando pacientes, atendiendo al médico como es lo correcto: con humildad. Y que hoy tenga que salir a hablar con mi presidente y con su comitiva para que nos hagan llegar nuestros realitos… eso no puede ser, señor Nicolás. Por favor, dé un parao a esto positivamente hacia el trabajador; no que le va a dar un parao para que nos eliminen. No. Nada de eso. Denos un poquito más de vida. No eres Dios, pero eres un ser humano que debe tener corazón.

