El mensaje de Brereton, la feroz crítica de ex árbitro argentino al VAR, el “hambre” de Vidal por la Copa…Las frases de la Copa América

Entornointeligente.com / Chile venció a Bolivia este viernes por la Copa América. Fue 1-0 con gol de Ben Brereton.

Pero pese al triunfo, la “Roja” no quedó conforme. Arturo Vidal, Eduardo Vargas y el técnico Martín Lasarte reconocieron que el equipo bajó el nivel en la segunda mitad. “Machete”, además, explicó por qué sacó a Vidal.

En el otro duelo de este viernes, Argentina derrotó a Uruguay. El arquero trasandino Emiliano Martínez aseguró que están para pelear la Copa. El entrenador Lionel Scaloni, en tanto, recordó el duelo con Chile del pasado lunes.

A ese duelo no le faltó polémica. El ex árbitro argentino Javier Castrilli se lanzó contra el VAR . Se refirió a un supuesto penal a Luis Suárez que no se cobró y luego a un rodillazo que sufrió Nicolás Otamendi. Las frases de la Copa América Arturo Vidal “Tenemos que mejorar mucho con respecto al partido de hoy si queremos pelear el campeonato. No sé si pudimos cumplir todo lo que nos pidió el técnico, pudimos marcar tres goles más y no lo hicimos, terminamos sufriendo “.

“Brasil se ha visto bien. pero estamos empezando, los partidos cuando son a muerte son diferentes. Argentina también, nosotros tenemos hambre para levantar otra Copa América , Uruguay es otro equipo difícil”.

Eduardo Vargas “Fue un partido intenso, dominamos el primer tiempo y en el segundo nos dejamos estar. Se nos complicó el partido, estuvimos muy desordenados y casi nos cuesta el empate “.

“Nos adaptamos bien con Ben (Brereton), él no sabe español, no maneja el idioma, pero nos entendimos muy bien en la cancha”.

Ben Brereton “Gran trabajo de todos y me siento muy feliz por el partido de hoy. Seguiremos trabajando fuerte” .

Mauricio Pinilla “¡ Mi próximo hijo se llamará Ben! ¡Fin del comunicado!”.

Martín Lasarte “Bolivia fue mucho más que el otro día (por Clasificatorias). Nos metió dentro del arco, dentro del área. Tenemos que materializar antes las situaciones que generamos”.

“Creo que para Ben era una ocasión importante, es difícil jugar como titular en una selección donde no habla el idioma. Los compañeros están colaborando mucho. Para él, ha sido una situación muy motivante desde el punto de vista de la ansiedad . Terminó muy agotado”.

Lasasrte y la molestia de Vidal al ser reemplazado “Lo de Vidal es una cuestión de realidad. Cuando un jugador termina la temporada con dificultad física, viene a Chile y se enferma y después vuelve… No es Superman . Es un gran jugador, necesita un período de recuperación. Hacerlo mientras estás en competencia, es difícil. Imagino que para él ser sustituido es frustrante”.

Gary Medel “Seguimos fuertes y con la ilusión intacta. Ahora concentrados en el próximo objetivo que nadie regala nada” .

César Farías, DT de Bolivia “El primer cuarto nos costó mucho y ahí lo perdimos. Pero después intentamos jugar, tuvimos el empate en muchas ocasiones, es cierto también que Chile llegó y Lampe se agigantó. Sin embargo, creo que nuestros jugadores no desmeritaron en nada. Si nos íbamos 1-1 nadie se hubiese sorprendido y hoy Chile se lleva tres puntos merecidos, pero Bolivia también da pasos hacia adelante”.

Carlos Lampe, arquero boliviano “Si bien no conseguimos el resultado, tuvimos muchas chances. Me voy orgulloso. Esta es la Bolivia que queremos, que no tenga miedo de jugar a la pelota. Eso es lo que nos había faltado. De los últimos partidos, este partido en el que más crecimiento hemos tenido. Quitarle la posesión a Chile es bien difícil. Los tuvimos contra las cuerdas el segundo tiempo “.

Javier Castrilli, ex árbitro “Claro penal de (Cristian) Romero a (Luis) Suárez en un centro tomándolo con su brazo derecho que increíblemente la televisión reitera como imagen chequeada por el VAR “.

“Tremendo rodillazo de (José María) Giménez a (Nicolás) Otamendi… el var??? Habrá funcionado esta noche??? Era expulsión obviamente…!!! En cualquier lugar del planeta menos en Sudamérica”.

Emiliano Martínez, arquero de Argentina “Tenemos un plantel bárbaro, cualquiera que entra quiere hacer las cosas bien. No le tenemos miedo a nadie, tenemos al mejor del mundo, estamos para ganar la Copa “.

Lionel Scaloni, entrenador de la “Albiceleste” “Los partidos anteriores también Argentina mereció ganar. Por cosas chiquitas nos quedamos con tres empates que no merecíamos. Hoy el equipo dio ese plus de rabia” .

“Hemos corregido un par de cosas, sobretodo el día de Chile . En dos jugadas bastante evidentes el equipo presionó mal y nos llegaron al arco en la jugada del penal. Presionamos de otra manera. El equipo debe estar junto, sino el rival juega”.

Rodrigo De Paul, volante trasandino “Somos todos los argentinos los que quieren ganar y tenemos que estar todos juntos. Vamos a intentar ser protagonistas, lo intentamos. No es fácil jugar con Chile, con Uruguay. Tienen jugadores que vienen de muchos años jugando juntos” .

Ángel Di María, atacante argentino ” Vamos partido a partido. No es fácil, las Eliminatorias con Copa América se hizo complicado. Todos te hacen partido. Hacemos lo mejor posible, sacar puntos y pasar a cuartos”.

Juan Pablo Sorín, ex seleccionado trasandino “Merecida victoria. Arco en cero y solidez defensiva. Bien por todo el equipo hoy. Entusiasma la actuación de Leo Messi y varias individuales en defensa y mitad de la cancha en buen nivel para neutralizar a Uruguay y tener la pelota”.

Luis Suárez, goleador de Uruguay ” Me quedé con la amargura de que tuvimos ocasiones y no pudimos concretarlas. Estos partidos son cada tres días y tenemos plantel para hacer recambio y aprovechar el próximo partido. No es una excusa el tema físico. La mayoría son jóvenes y tienen mucho para dar, las condiciones le sobran”.

Diego Godín, central charrúa “En una jugada que habíamos hablado, la pelota quieta, llega el gol, en una competición así no podemos tener esos errores “.

” No me gusta hablar de si es justo o no , ellos hicieron un gol y nosotros no pudimos convertir”.

Óscar Tabárez, entrenador de Uruguay ” Tenemos jugadores con oficio de hacer goles, pero no hemos podido surtirlos de manera suficiente para que el juego se estacione ahí y se generen jugadas con más claridad de las que hemos tenido hasta ahora”.

” El árbitro permitió demasiado en las reanudaciones del juego , eso está dentro del fútbol y Argentina lo manejó muy bien, con mucho oficio”.

