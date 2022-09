El mensaje de Aleska Génesis para Miguel Mawad luego que este le impusiera una demanda (+CAPTURA)

Entornointeligente.com /

La modelo venezolana Aleska Génesis mandó un tranquilo mensaje a sus espectadores luego de su pelea con Miguel Mawad. Cabe destacar que, luego de la gran polémica creada en redes sociales donde Miguel Mawad le dijo a su ex novia prepago, bruja y demás, y esta también lo acusó de dolido y poco hombre, esta se dejó ver muy tranquila a través de su cuenta de Instagram dando un tranquilo paseo por la ciudad del amor, París, Francia.

VER TAMBIÉN ※ Estrella Hurtado grabó cómo le robaron $100 en Plaza Las Américas «Se me aguan hasta los ojos» (+Video)

En este caso, tras asegurar a la periodista Mandy Fridmann que Aleska lo había agredido físicamente, el empresario venezolano confesó que puso una demanda contra la modelo por violencia doméstica, asegurando «Va a haber una orden de caución dónde ella no se puede acercar a mí ni a mis hijos, su familia tampoco porque así como el papá me amenazó, me han llegado otras amenazas metiéndose con mis hijos» .

Ahora bien, Génesis colocó en sus historias una fotografía de ella de espaldas con el mensaje « Justicia Divina» , y un emoji de manos rezando. Finalmente, la modelo únicamente ha negado todas las acusaciones de Mawad alegando que se encuentra molesto con ella por rechazarlo y debido a esto la quiere desprestigiar públicamente.

Redacción Gossipvzla

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com