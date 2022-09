El mejor maquillaje para tapar tatuajes rápido y sin necesidad de láser (ni dolor)

Entornointeligente.com /

Si estás pensando en tapar de manera temporal alguno de tus tatuajes ya sea porque consideras que la ocasión lo requiere o porque te has cansado de el, puedes hacerlo sin necesidad de láser (ni dolor). Es tan fácil como escoger un maquillaje correcto. Y en cuestión de segundos está solucionado. El secreto está en que sea muy cubriente y de larga duración para ocultar la tinta.

Como aquí la cuestión está en elegir bien , hemos recopilado los mejores correctores y bases de maquillaje para este fin.

En Trendencias Empezar con el método curly: los 5 imprescindibles A la hora de elegir el tono , cuanto más intenso sea el tono del tatuaje, escoge un tono más naranja/melocotón. Para los tatuajes de tinta roja, un corrector de color verde. Y para los morados o azules, amarillo.

Una vez neutralizado, puedes utilizar tu base normal con tu tono de piel. Si usas una en polvo , genial. Ayudará a difuminar .

¿Nuestro truquito? Utiliza un spray fijador del maquillaje para asegurarte de que duran más tiempo tapados.

Deja la piel la piel suave, tersa y luminosa. Es hidratante y transpirable, no obstruirá los poros y es resistente al sudor, a la humedad y al agua.

NARS Radiant Creamy Concealer, 37,95 euros .

NARS Radiant Creamy Concealer – Vanilla 6ml

PVP en LookFantastic 24,95€ Hoy en Amazon por 37,95€ PVP en Sephora 32,99€ Los sticks permiten una fácil aplicación en lugares tradicionalmente de difícil acceso.

MAKE UP FOR EVER Ultra HD Invisible Cover Stick Base, 57,95 euros.

MAKE UP FOR EVER Ultra HD Invisible Cover Stick Base Color 118 = Y325 – Carne

Hoy en Amazon por 57,95€ En Trendencias Olvidarse de las planchas de pelo y lucir una melena lisa (y sana) es una realidad gracias a estos tratamientos Utilizar productos mate hace que se note menos que los llevas.

Good Apple Base Perfeccionadora de KVD Beauty, 39,99 euros.

PVP en Sephora 39,99€ Ligero y muy cubriente. Aporta brillo, cobertura e hidratación y no contiene aceites. Veil Retouching Fluid Fluido Perfeccionador de Hourglass, 38,99 euros.

Hourglass Veil Retouching Fluid Fluido Perfeccionador

PVP en Sephora 38,99€ Diseñado para no marcar las líneas de expresión del contorno de ojos, se ha hecho super famoso en TikTok por su capacidad de ocultar tatuajes.

Shape Tape Contour ConcealerCorrector Antiojeras de Tarte, 29,99 euros.

Tarte Shape Tape Contour Concealer Corrector Antiojeras

PVP en Sephora 29,99€ En Trendencias El truco de maquillaje para las bodas de septiembre que no falla Este corrector no deja sensación pesada e hidrata la piel.

TOO FACED Born This Way – Corrector multiusos para esculpir, 58,98 euros.

TOO FACED Born This Way – Corrector multiusos para esculpir (15 ml), color beige claro

Hoy en Amazon por 58,98€ Camufla de manera efectiva todo, desde tatuajes hasta cicatrices de acné y tonos de piel desiguales.

Dermablend Base de Maquillaje Correctora, 21,18 euros 15,98 euros .

Dermablend Base de Maquillaje Correctora Vichy

