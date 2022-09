El megasatélite BlueWalker-3, más brillante que cualquier estrella, podría eclipsar el cielo nocturno

Entornointeligente.com /

El satélite BlueWalker-3 es un objeto espacial gigante que podría eclipsar el cielo nocturno a excepción de la Luna. Esta superficie plana orbitará a 500 kilómetros sobre la Tierra , reflejará mucha luz solar, será visible para los observadores y podría volverse más brillante que el planeta Venus.

AST SpaceMobile (empresa de comunicaciones emergente de Texas) fabricó BlueWalker-3 con vidrio y aleaciones de metal , además, posee una estructura desplegable hecha de mosaicos cuadrados modulares que proporcionan antenas de matriz para las comunicaciones.

El dispositivo espacial pesa 1,5 toneladas y se compone de un nodo de control central de 1,28 metros de ancho. Su antena y paneles solares reflejarán la luz del Sol en plena noche , es capaz de arruinar las imágenes de los telescopios terrestres y produce un ruido molesto en el entorno.

Made in TX — size matters! #BlueWalker3 ‘s 693 sq ft array would be largest-ever commercial comms array in LEO. We’re building the first & only cellular broadband network in space backed by 2,400 patent and patent-pending claims. Removing before-flight tags today!!! 🦾🤠🇺🇸 #5G 🌐📶 pic.twitter.com/Vx4oNVNYCK

