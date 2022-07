El maíz se hundió más de 6%, pero la soja se sostuvo y trepó 1%

Entornointeligente.com /

Los futuros del trigo estadounidense registraron su cuarto día consecutivo de descensos , hundiéndose a su menor nivel en más de una semana, debido al optimismo sobre un acuerdo que podría llevar a la reanudación de las exportaciones ucranianas de grano por el mar Negro, dijeron operadores.

Informate más La soja y el maíz retomaron el camino alcista (alivio para economía local) En la rueda, el contrato de maíz se derrumbó US$ 17,72 (-6,08%) hasta US$ 273,61 la tonelada, alcanzando los u$s273,61 y el trigo se depreció US$ 5,79 (-1,94%) para cerrar en US$ 292,11 la tonelada . Es importante recalcar que la soja subió US$ 7,99 (1,36%) hasta US$ 591,57 la tonelada.

Los futuros de la soja subieron tras haber cotizado sin cambios, con los operadores haciendo caso omiso de la debilidad del sector energético y de la preocupación por la economía mundial.

En el contexto de las negociaciones entre Rusia, Ucrania, Turquía y las Naciones Unidas, que deben firmar un acuerdo la próxima semana para reanudar las exportaciones de grano de Ucrania, el mercado de granos se comportó de forma mixta dejando una soja ilesa frente a la caída del maíz y del trigo.

» Ucrania necesita un transporte marítimo de gran volumen para sacar sus exportaciones de grano , un canal marítimo sería un gran avance, que quizás permitiría a Ucrania poner grandes volúmenes de grano en el mercado mundial», dijo Matt Ammermann, gestor de riesgos de materias primas de StoneX .

La posibilidad de que se produzca un repunte en el ritmo de los envíos de Ucrania pesó más que las noticias alcistas sobre los suministros de Estados Unidos.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos dijo este jueves que las ventas de exportación de trigo sumaron un total de 1,047 millones de toneladas , por encima de lo esperado, en la semana terminada el 7 de julio. Este es el mayor total semanal desde 2013.

