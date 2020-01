El MAS sesionará en Oruro para “madurar” las candidaturas presidenciales

Entornointeligente.com /

El Movimiento Al Socialismo (MAS) se reunirá hoy en un congreso ampliado nacional en la ciudad boliviana de Oruro para analizar opciones para su binomio presidencial para las elecciones del 3 de mayo próximo que, según se anunció, se anunciará en Buenos Aires el próximo 19 de enero. La reunión, que había sido anticipada por el dirigente cocalero Andrónico Rodríguez, se produce en un momento de tensión interna en el partido del ex presidente Evo Morales, lo que obligó a los convocantes a aclarar que este sábado “no es para elegir definitivamente” al candidato. “Mañana (por este sábado) no es para elegir definitivamente es para madurar madurar y para esperar consensos y va ver en siguientes fechas seguramente va ver una proclamación binomio”, dijo la ejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, que forma parte del MAS. Evo Morales, designado en diciembre jefe de campaña del MAS y actualmente refugiado en Argentina, indicó que el 19 de enero se dará conocer al binomio masista, pero el clima es tenso entre los masistas. El propio ex presidente señaló días atrás que los precandidatos que se evalúan son los ex cancilleres Diego Pary y David Choquehuanca, Andrónico Rodríguez y el ex ministro de economía Luis Arce. etiquetas Bolivia Evo Morales elecciones

