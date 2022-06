El MAS rechaza aumento de la violencia política en el país

Entornointeligente.com /

Tras los sucesos violentos vinculados al ejercicio de la política el Movimiento al Socialismo fijó posición indicando que condena estas prácticas que desvirtúan el libre ejercicio de los espacios democráticos.

Segundo Meléndez, presidente nacional del Movimiento al Socialismo (MAS), dijo que se trataría de un «error grave» por parte de la administración de Nicolás Maduro, destacando que su principal responsabilidad es garantizar los derechos políticos de los ciudadanos y «mientras Guaidó no sea sometido a un juicio que diga que no puede activar políticamente en las calles de Venezuela, no puede ser agredido, ni perseguido o atacado, tal como ocurrió en el estado Cojedes por un grupo evidentemente perteneciente al Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV».

Enfatizó que este tipo de eventos son reprochables y contrarios al planteamiento que desde la tolda naranja vienen realizando acerca de que la salida social, política y económica a la crisis en Venezuela tiene que ser pacífica, democrática, constitucional y electoral.

Para concluir, el dirigente político «hizo un llamado a la oposición venezolana a hacer un gran esfuerzo, que permita que la mayoría de los venezolanos, retorne al voto como instrumento fundamental de lucha y credibilidad en su dirección política».

Con información de Contrapunto

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

Entornointeligente.com