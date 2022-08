El MAS habilita a 10 aspirantes para contralor; Creemos critica selección

Entornointeligente.com /

En medio de denuncias y abstenciones, ayer la Comisión Mixta de Planificación del Legislativo concluyó con la etapa de entrevistas para Contralor y quedaron 10 finalistas que pasan al pleno de la Asamblea que tendrá que elegir a la nueva autoridad por dos tercios. El informe no fue aprobado por Creemos. «Hemos concluido (…) con el informe final, el cual se ha aprobado para poder remitirlo a la Asamblea Legislativa, la cual tiene que convocarnos a todos los diputados, diputadas, senadores y senadoras a una sesión de Asamblea para que podamos ya proceder a la votación (…)», informó la presidenta de la comisión, Eva Humerez. Según datos, los habilitados a las etapas finales del concurso público son ocho varones y dos mujeres: Roy Cecilio Ancasi Colque, Benedicto Marcos Apaza Vargas, Armando Arce Balcazar, Edgar Luis Cayujra Barreto, Ana María Chuquimia Quispe, Edino Claudio Clavijo Ponce, Carlos Javier Garrón, Miguel Ángel Marañón Urquidi, Sandra Quiroga Solano y Alfredo Lorenzo Villca Cari.

Abstención El informe de la Comisión Mixta no fue aprobado por la alianza Creemos, debido a que fue rechazada la forma de evaluación que consistió en determinar si «cumple o no cumple». El senador de la bancada de Creemos, Henry Montero, explicó que no aprobó el informe porque desde un principio no hubo acuerdo en el método de evaluación del «cumple o no cumple», pese a que se solicitó aplicar el tema de puntaje. Mencionó que la etapa de las entrevistas parecía un «examen oral memorístico», sin relación con una entrevista de verdad, «porque las preguntas estaban dirigidas en ese sentido».

Críticas «Hay preguntas que han sido mal formuladas, hay preguntas que han tenido mayores dificultades para poder responderlas, (incluso) algunos postulantes se quejaron de que esto no era una verdadera entrevista como dice el reglamento, sino que era un examen oral memorizado que no refleja realmente el objetivo de esta fase», dijo Montero, según señaló ANF. Antes del inicio de las entrevistas, el miércoles surgieron denuncias en las redes sociales de la filtración de las preguntas del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), pero no pasó a mayores.

Analizarán voto en reunión de bancada

El senador Henry Montero, de Creemos, informó que la decisión sobre el proceso de selección en el pleno de la ALP se analizará en reunión de bancada.

