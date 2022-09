El MAS cierra filas por mercado ilegal y marcha se aproxima a La Paz

Entornointeligente.com /

El Movimiento Al Socialismo (MAS) cierra filas en el Ejecutivo y Legislativo para mantener en funcionamiento el mercado ilegal de coca en Villa El Carmen. En tanto, miles de afiliados de la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca orgánica) de los Yungas marchan hacia La Paz en demanda del cierre de este comercio ilícito. Se estima que lleguen entre hoy y mañana. Ayer, la mayoría del MAS en el Senado rechazó la aprobación de una Minuta de Comunicación, planteada por la Comisión de Tierra Territorio, mediante la que se recomienda al ministro de Desarrollo Rural, Remmy Gonzáles, hacer cumplir el artículo 23 del reglamento de la Ley 906 que reconoce el único mercado de la coca en la zona de Villa Fátima. La senadora por Creemos, Centa Rek, explicó al pleno la necesidad de encontrar una solución a este conflicto que viene de larga data, toda vez que pone en riesgo la tranquilidad ciudadana a través de los enfrentamientos. «Son situaciones y momentos peligrosos y extremos, se apresan personas (…), se atenta contra la paz ciudadana, por lo que se pide dirimir por la parte legal y después poner el ordenamiento jurídico, quizás instaurar el diálogo para ver si existen canales para bajar la tensión y conflictividad del momento», explicó. Pese a la exposición jurídica y el pedido de respeto a la normativa, la propuesta fue rechazada por la mayoría masista. Trece senadores de la oposición votaron a favor. Al igual que en el Ejecutivo, el Legislativo asume la posición de desconocer la normativa e ignorar la disposición de la existencia de un solo mercado de coca en La Paz. En su oportunidad, el ministro Gonzáles reconoció la ilegalidad del mercado, que es manejado por el aliado del MAS, Arnold Alanes, pero no actúa para cerrar el espacio.

Posición inalterable

Ante este panorama, en el que el MAS no viabiliza una solución, este martes los productores de Sud, Nor Yungas e Inquisivi se encontraron en Unduavi para encaminarse a la sede de gobierno. Un reporte de la ANF da cuenta de que «abuelas y madres con sus hijos encabezan la marcha», que se constituyen en la fuerza de esta movilización. «Nosotras estamos molestas con el Gobierno (porque) ha creado un (mercado) paralelo, por eso (estoy) saliendo. No estamos todavía todas, pero vamos a salir todas cuando lleguemos a la Cumbre, el Gobierno es el que está metiendo el problema», expresó una de las cocaleras. Dirigentes sostienen que ellas van a la cabeza porque son ordenadas en la lucha por sus derechos y el futuro de sus hijos.

