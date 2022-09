El MAS amenaza a la oposición con llamar «cualquier día» a sesión para elegir Contralor

Entornointeligente.com /

El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Senadores, Leonardo Loza, amenazó este jueves a la oposición que en cualquier momento el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, puede convocar a sesión para elegir por dos tercios de votos al nuevo Contralor General del Estado. «Ojala nuestros amigos de la oposición estén atentos, cualquier rato habrá convocatoria del presidente nato de la Asamblea para tocar el tema del Contralor porque ya tenemos el informe elevado a la Asamblea de la Comisión Mixta (de Planificación)», advirtió Loza. Añadió que la bancada del MAS en el Legislativo está atenta a la convocatoria y no teme hacerlo como en el caso de la Defensoría del Pueblo. Pedro Francisco Calisaya, fue designado por dos tercios de votos del MAS, aprovechó la ausencia de 32 parlamentarios opositores que pidieron licencia en el día de la efeméride de Santa Cruz. El diputado de Creemos Erwin Bazán retrucó a su colega, aseguró que están listos para cumplir su deber y le recordó que las convocatorias se realizan con 24 horas de anticipación como establece el reglamento interno. «Nosotros estamos listos para el cumplimiento de nuestro deber, estamos en La Paz, obviamente, pero lo que yo quiero recordarle al señor Loza es que no puede salir con advertencias de pacotilla. Hay un reglamento y ese reglamento indica que las sesiones se deben convocar con 24 horas de anticipación; por tanto, guárdese sus advertencias señor Loza, no la necesitamos. Ellos tienen que cumplir el reglamento», subrayó Bazán. La amenaza del MAS llegó a un día del cabildo anunciado en Santa Cruz que exigirá la realización del censo en 2023. El MAS rechaza la convocatoria y cree que será un fracaso; entre tanto, desde Creemos auguran que tendrá mucho éxito y saldrán determinaciones que harán retroceder al Gobierno en la fecha del Censo de Población y Vivienda. El presidente interino de la ALP, Freddy Mamani, convocó el viernes a una sesión para tratar dos temas ajenos al Defensor del Pueblo, pero cambio el orden del día y designó a Callisaya como Defensor del Pueblo, después que en varias oportunidades fracasó su intento por lograr dos tercios de votos. Ahora la oposición es blanco de críticas de la población porque conociendo la forma de actuar del partido de tuno bajaron la guardia. Comunidad Ciudadana (CC) reconoció el «error político» y mandó a investigar los permisos de sus parlamentarios para ver sí es justificable la licencia. Creemos no pidió disculpas porque cree responsabiliza al MAS de la «maniobra política» y engañosa para elegir un defensor del MAS.

