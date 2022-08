El marido de Nancy Pelosi es condenado a 5 días de cárcel

Entornointeligente.com /

El marido de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se declaró culpable de un cargo de conducción bajo los efectos del alcohol en California el martes y fue condenado a cinco días de cárcel, aunque es poco probable que pase más tiempo entre rejas, según las autoridades.

Paul Pelosi, de 82 años, se declaró culpable de conducir bajo los efectos del alcohol causando lesiones, dijo la oficina del fiscal del distrito del condado de Napa en un comunicado.

Fue condenado a cinco días de cárcel y tres años de libertad condicional por un accidente ocurrido el 28 de mayo en el condado de Napa, al norte de San Francisco.

Pelosi no estaba en el tribunal el martes, y su abogado presentó la declaración de culpabilidad en su nombre.

El delito menor de conducción bajo los efectos del alcohol no requiere la presencia del acusado a menos que lo ordene el juez, y Pelosi «no recibió la orden del tribunal de comparecer personalmente», según el comunicado del fiscal.

Pelosi ya ha cumplido dos días y ha recibido dos días más de crédito, dijo el fiscal adjunto Paul Gero a NBC News en un comunicado.

Eso deja un día más para ser servido, y el juez del Tribunal Superior del Condado de Napa, Joseph Solga, dijo que podría ser servido en un programa de trabajo aprobado por el tribunal, dijo Gero.

Además, como parte de su libertad condicional, Pelosi tendrá que «inscribirse inmediatamente, pagar y completar con éxito un programa de DUI con licencia durante 3 meses», según el comunicado del fiscal, y pagar casi 7.000 dólares en multas.

También estará limitado, durante un año, a conducir un coche equipado con un dispositivo de bloqueo de encendido que le obligaría a proporcionar una muestra de aliento antes de que el motor se ponga en marcha, dijeron los fiscales.

Una muestra de sangre tomada después de la colisión reveló que Pelosi tenía un contenido de alcohol en sangre de 0,082%, según los fiscales. El límite legal en California es del 0,08%.

El accidente ocurrió a las 10:26 p.m. del último sábado de mayo cuando Pelosi cruzaba la Ruta Estatal 29 en la zona no incorporada de Oakville, y el Porsche 2021 que conducía fue golpeado por un Jeep 2014, según un informe de colisión de la Patrulla de Carreteras de California.

Amanda Bevins, una abogada de Pelosi, declinó hacer comentarios.

Horas después de la acción judicial del martes, la Patrulla de Carreteras de California publicó un video de la detención, que muestra a Pelosi luchando por mantener el equilibrio mientras los agentes sopesaban sus opciones con su sospechoso de «alto perfil».

Mientras le dicen que está siendo arrestado y que será sometido a un análisis de sangre, Pelosi preguntó por los procedimientos.

«Lo hablaré con mis supervisores para ver qué están dispuestos a hacer porque sabemos que eres una persona de alto perfil», se oye decir a un agente en la grabación de la cámara de control.

En una prueba de sobriedad sobre el terreno en la que se pedía a Pelosi que levantara un pie, se pusiera sobre el otro y contara, el motorista no pudo hacerlo sin mantener las manos sobre el vehículo de la CHP.

«No puedes agarrarte al coche patrulla», le dijo el agente a Pelosi. «Eso anula todo el propósito de la prueba».

El oficial entonces le dice a Pelosi que se detenga: «Basado en lo que estoy viendo, no me siento cómodo haciéndole realizar esta prueba. No quiero que tengas la posibilidad de caerte y hacerte daño».

Pelosi dijo que vive a poca distancia y que sólo quiere ir a casa, pero el oficial le explicó su deber de completar estas pruebas y posiblemente hacer un arresto.

«Tienes que entender desde mi punto de vista, estás involucrado en un accidente, huelo el alcohol procedente de tu aliento (y) puedo ver que estás muy inestable tus pies», explicó el oficial pacientemente. «Entonces, ¿ves por qué me preocupa?»

