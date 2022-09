El maratonista Kipchoge no conoce de límites

Entornointeligente.com /

Con las piernas de un joven a pesar de sus 37 años, el keniano Eliud Kipchoge pulverizó su propio récord del mundo ayer en Berlín, en 2 horas, 1 minuto y 9 segundos, donde por momentos pareció poder bajar de las dos horas.

«Berlín es un sitio en el que todo el mundo tiene una oportunidad para empujar sus límites. Siempre he dicho que yo no creía en límites, siempre he dicho que ningún humano está limitado», afirmó el keniano.

El doble campeón olímpico había establecido su récord precedente (2h01:39) el 16 de septiembre de 2018 también en la capital alemana, que cuenta con un recorrido plano propicio a los récords y, en esta ocasión, completó la primera mitad de la carrera junto a sus «liebres» en 59 minutos y 51 segundos.

A mitad del recorrido, Kipchoge parecía en condiciones de poder pasar bajo la barrera mítica de las dos horas, pero redujo la velocidad en la segunda mitad de carrera.

Con este récord amplía un impresionante palmarés, que incluye las medallas olímpicas, primero en distancias más cortas (un bronce en 2004 y una plata en 2008) en los 5.000 m y posteriormente sendas medallas de oro en Río en 2016 y en Tokio en 2021. Kipchoge es el segundo atleta de la historia que logra ganar cuatro veces el maratón de Berlín. El primero fue el etíope Haile Gebreselassie.

