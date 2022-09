El mapire y los zapatos trompa de sapitos de Maduro, son parte de la poda al salario y con una central sindical bolivariana que está en el otro lado

Entornointeligente.com /

Bueno Chucha, si alguien duda hoy, que este gobierno, no es el peor gobierno adeco/copeyano, definitivamente no tiene mi comay, corazón en el pecho. La verdad puede doler, pero es eso: la verdad. Se lamenta por el proyecto que Chávez prometió. En muchas oportunidades, Chávez expresó, que no era monetarista y no iba a comprometer a su gobierno con una política monetarista en contra de los trabajadores. https://mobile.twitter.com/tonyboza/status/1555512704982548480

Mire mi cotorrita, para pensar en los parecidos, fíjate en el caso de esta central sindical bolivariana. Yo creo mi cotorra, que está central sindical es del otro lado.

¿Cómo mija, tú dice eso? ¿Es del otro lado?

Así es mi comay Chucha. Yo estoy segura, que es del otro lado y lo peor o mejor según sea el caso, es que no se reprimen este corto circuito. ¿Cuál es la diferencia entre la CTV de ayer y esta central sindical bolivariana de trabajadores de hoy?

Mire mi comay Chela. Desde mi cabecita amarilla, creo que hay una diferencia, que no voy a decir ahora, si es grande o chiquita, pero la hay. Está central Bolivariana es mucho peor que aquella CTV. Aquella sabían mentir y está mi comay no mienten y van lejos. Esta central está por acción y omisión con el otro lado. Aquella era una Central de Trabajadores que estaba al servicio de AD y está mi burrita, es una central que está al servicio del PSUV/Maduro y de las clásicas políticas de ajustes. Está mi comay, por lo que acabo de oírle Carlos López, dirigente de esta central, milita comprometidamente con la clásica propuesta de ajustes de hambre que ha venido imponiendo el FMI. https://efectococuyo.com/economia/gobierno-pagara-aguinaldos-publico-cuatro-partes/

Está central sindical, tiene a los culpables de la inflación, tiene también, la casi solución del problema y para ñapa mi comay, tienen la solución definitiva y van por ella.

Eso es correcto mi camarada Chucha

Mi Chelita, muy a pesar que la camarada Pascualina al parecer demostró, que el pago (bono) que recibieron los docentes, no determinó u originó el salto dado por el dólar. Sin embargo, estos dirigentes, que dicen ser trabajadores y defender a los trabajadores, reconocen (y lo dicen) que los docentes son los que producen el alza del dólar y generan inflación.

La central bolivariana de los trabajadores está segura (tiene certeza) que nuestros derechos deben posponerse porque generan inflación y por eso militan «revolucionariamente» en la idea, que el aguinaldo de los trabajadores debe ser pagado en cuotas para así frenar la inflación y caminar seguro hacia el crecimiento económico. Casi que nos sugieren, que los docentes son un estorbo al crecimiento.

O sea mi chelita, que si está es la idea que tiene está central sindical monetarista; ella no está muy lejos hoy de una solución. A estos dirigentes mi Chela, no le molesta los millones de dólares que semanal o mensualmente la «revolución» le tira a la banca, pero le duele mucho que los trabajadores reciban su aguinaldo completo y de una vez. Está central sindical monetarista es casi coautora del instructivo ONAPRE y del memorándum 2792. lo es mi comay por acción y omisión. Mejor defensa a esta política contra los trabajadores es difícil conseguir en aquella CTV. Aquella CTV se iba por la tangente y está se cuadra (sin tangente) con las políticas de ajustes.

La comay Pascualina ha cuestionado esto y dejó una idea, cuando escribía en últimas:

«Claro que, lo más preocupante es escuchar a «revolucionarios socialistas» defendiendo, dogmáticamente, los postulados y recomendaciones monetaristas. En otras palabras, escuchar decir a un «revolucionario» que no se puede aumentar el salario porque no hay dinero y que, aumentar la cantidad de dinero «sin respaldo» generará mayor inflación, sinceramente, no tiene precio, tampoco tiene explicación.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/especial/por-que-la-mayor-cantidad-de-dinero-no-es-la-causa-de-la-hiperinflacion-en-venezuela-pasqualina-curcio/

No se aumenta el salario, nos quitaron conquistas laborales y solo le falta decir, pero casi que lo han dicho, que para derrotar la inflación, no debe pagarse los salarios o están buscando una manera para podar nuestros salarios.

https://mobile.twitter.com/tonyboza/status/155551270498254848

Fíjate mi cotorra, como sincroniza la central sindical monetarista con Maduro. Fraccionan el bono, podaron los salarios, fraccionan el aguinaldo y para disimular está política contra los trabajadores, ahora Maduro les ofrece a los docentes un mapire y unos zapatos que tienen la trompa como unos sapitos. https://cutt.ly/5VLW4q6 y https://www.elnacional.com/venezuela/maduro-anuncia-plan-para-subsidiar-zapatos-a-9-bolivares-para-los-docentes/

El maestro o el docente es hoy un gasto y los millones de dólares que le ofrece a la banca una inversión. El clásico ajuste del FMI.

