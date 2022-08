El mapa no es el territorio

Entornointeligente.com /

¿Has escuchado el concepto de mindset, mentalidad o psicología emprendedora? ¿Qué sucede cuando toda la vida hemos sido empleados y de pronto queremos emprender nuestro propio negocio? Si tomas algunos cursos o lees alguna bibliografía para emprendedores, verás cómo se requiere un sistema de actitud, creencias y razonamientos diferentes al que usaríamos como empleados.

¿Qué es lo que nos está condicionando o eso que debemos cambiar? Nuestro paradigma.

Un paradigma es todo aquello que representa un modelo, patrón o ejemplo a seguir. Resulta tan representativo de quienes somos que prácticamente ni lo identificamos ni sabemos que está ahí.

Pero es a partir de estos paradigmas o modelos mentales que damos interpretación a la realidad. Decimos que un mapa representa un modelo del territorio, pero no es el territorio. De la misma manera, nos creamos mapas mentales que nos ayudan a interpretar la realidad. Dicho de otra manera, la realidad no existe sino a partir de nuestras propias interpretaciones.

Es por ello por lo que encontramos claramente la diferencia de pensamiento o punto de vista con otra persona sobre una misma situación o acontecimiento.

Observa la siguiente foto. ¿Qué ves? ¿Una mujer anciana o una mujer muy joven? ¿Qué vería otra persona?

Y en la siguiente foto, ¿quién tiene razón?

Estos paradigmas encuentran su origen en nuestra crianza, nuestra educación y nuestro entorno. Y es por ello por lo que no cuestionamos su exactitud. Simplemente los usamos para dar sentido a la realidad en la que nos movemos.

Más sobre Facebook Ahora, ¿qué pasaría si intentas llegar a un punto de una determinada ciudad usando el mapa de otra ciudad? Eso mismo puede sucedernos en la vida diaria y, por ese motivo, no poder alcanzar un determinado objetivo o no sentirnos a gusto con una situación.

Un paradigma nos ayuda a interpretar la realidad, pero no es algo que no pueda modificarse. Y si en algún momento deja de servirnos, está en nosotros mismos elegir un nuevo modelo mental.

Cambiar un paradigma puede sentirse como una gran resistencia, como todo proceso de cambio. Pero también puede representar una gran liberación, en el sentido de que me doy permiso a abrirme a nuevos pensamientos e ideas y tal vez allí encuentre las respuestas que mi antiguo modelo mental no me ofrecía.

