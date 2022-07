Entornointeligente.com /

Hoy les voy Hablar de otro Tema bien importante…

«El Mapa no es El Territorio»…Con Enrique López en Gerenciando Vidas

¿Qué tantos significados e interpretaciones puede tener esta Expresión?

Como Metáfora, se puede entender y explicar, que siempre puede haber más de lo que se ve, oye y/o se siente.

Y Literalmente hablando, esto puede significar, que no es solo lo que está en nuestro Mapa, es lo que existe. Y que siempre va haber algo más allá, lo cual aún no se le conoce.

Ahora, vamos a darle un espacio formal a la Filosofía, es decir, te invito a filosofar.

Una cosa es «Saber» y otra es «El Saber»

Una cosa es «Conocer» y otra es «El Conocimiento» .

La primera parte de los casos, se refiere al Saber-Conocer, puntual y específico de un individuo. Pudiendo llegar a vivir la experiencia de lo Transpersonal.

En segundo lugar, la siguiente parte de los casos, que El Saber y El conocimiento, hacen referencia a lo Universal, General, Global y/u Holístico. Es decir, a lo Trascendental en la vida del Ser en condición humana.

Con la introducción dada a este Tema, la cual no presento de manera rígida, sino más bien como Información Compartida , esperando siempre con sumo agrado, respeto y tolerancia tu valiosa Opinión . Mantén presente que mi intención, es y será siempre compartir criterios, más no imponer verdades. Ya que soy y estoy consciente, que la única verdad en cada uno de nosotros, son esas experiencias vividas como tal. Sobre ello no habrá otra razón mayor que valga.

A fin de mantener la misma fluidez de una conversación, seguidamente voy a continuar con la incorporación de tres Preguntas Desafíos ¿Qué es El Mapa? ¿Qué es El Territorio? Y ¿Por qué El Mapa no es El Territorio? El Mapa, es el Conocimiento y Saber que nos acompaña sobre algo o alguien. También podemos decir que es el concepto específico y definido que manejamos respecto a cómo percibimos la Realidad que vivimos. En cambio, El Territorio, viene siendo el resto de ese Todo, del cual no contamos con ninguna percepción, es decir, lo desconocemos, más no se le debe negar que existe. La respuesta a la Tercera pregunta, por favor respóndela tú, de ser posible compártela conmigo.

El Mapa no es el Territorio

El Mapa: es toda esa información general la cual conocemos y disponemos, porque se encuentra registrada e integrada en nuestro almacén memoria, seamos consciente o no de ello, con la cual se forman las estructuras o patrones mentales, siendo esto así, es como se nos presenta la forma de percepción y representación de la realidad, y a su vez, es el que nos indica el alcance y cobertura de dicha realidad. Todo lo que conozco y sé es El Mapa y lo que no, es el resto del Territorio, que no aparece en mi Mapa.

El Territorio: viene siendo para nosotros el resto de la realidad, de la cual no se le tiene ni información, ni percepción, ni representación, es decir, no se le conoce, más aún, no se le debe desconocer o negar cómo realidad existente, ya que éste viene siendo el resto de la realidad de la cual aún no se tiene información sobre ella.

Es importante tener en cuenta que lo único que nos puede limitar e impedir el desarrollo y crecimiento personal, son nuestros conceptos y/o sistemas de creencias, los cuales son los aspectos de los que disponemos al usar El Mapa.

Ejemplo: Mi concepto sobre «PNL» , era básico y muy sencillo, tanto que no llamaba mi atención, así lo tenía representado y concebido en mi mente. Una vez que mi concepto se amplió, Mi Mapa creció. Y aquí estoy, estudiándola, aprendiendo y enseñándola con gran interés, propósito e intención.

REFLEXIÓN

«El Mapa no limita, te limita es creer que no existe nada más allá de lo que percibes desde El Mapa»…E.L.

Hasta la Próxima y BUEN PROVECHO PARA EL ALMA

Enrique Lópe z… Gerenciando Vidas.

P.D. .- Estimado Lector espero tus «Comentarios» , conociendo tus «Opiniones» podremos empezar a interactuar. .- Estos Temas y muchos otros están bien desarrollados en el Libro «Sé Gerente de Tu Vida» de mi Autoría.

