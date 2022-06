El mantenimiento de salas de servidores es vital

Entornointeligente.com /

Data center with server racks in a corridor room. 3D render of digital data and cloud technology Una sala de servidores es un espacio cerrado que alimenta solo recursos de red para una organización, a diferencia de los centros de datos que dan soporte a muchas empresas y miles de usuarios de manera simultánea, tal como ocurre con bancos, compañías de telecomunicaciones y clínicas que por su naturaleza requieren operar las 24 horas los 365 días del año.

Cuando una empresa requiere una sala de este tipo, es necesario que el diseño sea realizado por un proveedor confiable y con experiencia, como la Corporación Solsica , que toma en cuenta las especificaciones del espacio, los equipos, la potencia y la conectividad a la red, la ventilación, el control de la temperatura, la seguridad y los racks, además de la protección sísmica y contra incendios.

Estas decisiones sobre el diseño deben tener en cuenta la capacidad de los servidores que la organización necesita, para que el uso del espacio sea eficiente, se mitiguen los riesgos y se prevengan eventos peligrosos.

Así, por ejemplo, las especificaciones del espacio para una sala de servidores contemplan paredes con aislamiento acústico , puertas amplias para el acceso de los equipos, pisos antiestáticos para evitar descargas electroestáticas y una ventana que contribuya con la seguridad de la sala y el control de la temperatura.

Alternativas de sala de servidores

Las opciones para el diseño de las salas de servidores son muy variadas, porque a medida que se incrementa la demanda de capacidad informática por parte de los usuarios y la tecnología avanza junto con esta expansión, el mercado continuará viendo ofertas de tecnología que incluyan soluciones generales y especializadas.

En Venezuela, la Corporación Solsica, que es distribuidor exclusivo de Vertiv , cuenta con racks y gabinetes para salas de servidores y centros de datos, sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) y sus baterías, así como otras alternativas de alimentación de energía y climatización que apoyan las actividades comerciales, industriales y empresariales en el país.

Solsica, que cuenta con personal de alta capacidad técnica, también ofrece los servicios de diseño, implementación, monitoreo, soporte técnico y mantenimiento preventivo, y cuenta con un amplio inventario de repuestos y piezas.

Para obtener mayor información sobre los productos o servicios de la Corporación Solsica se puede consultar la página web www.solsica.com, y sus redes sociales: @corporacionsolsica en Instagram y @CorpSolsica en Twitter.

LINK ORIGINAL: Notaoficial

Entornointeligente.com