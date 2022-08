El Manchester United y la humillación de ser colista: ni Cristiano Ronaldo salva a Erik ten Hag

Entornointeligente.com /

Dos derrotas, dos humillaciones y un castigo. Así es el presente de un Manchester United que tras la debacle contra el Brentford este fin de semana tuvo a su propio entrenador, Erik ten Hag, declarar que la actuación del equipo fue una «basura».

Según publica el Daily Mail, estas dos pésimas actuaciones han hecho que Ten Hag castigue a su equipo tras el pésimo resultado del equipo londinense.

En un principio los jugadores del United tenían libre el día de hoy, pero la derrota hizo al entrenador imponer un castigo a su plantilla para hacerlos espabilar, pues tras dos jornadas van últimos de la clasificación y por primera vez en toda la historia de la Premier League, el Manchester United no marcó en las dos primeras jornadas. Un hecho inédito en Old Trafford.

Por eso, Erik ten Hag ha hecho presentarse a la ciudad deportiva a toda la plantilla del United. En el entrenamiento, según apunta el Daily Mail, el entrenador tuvo una reunión con los jugadores y como castigo le shizo correr 13.6 kilómetros como castigo.

Una distancia que no fue escogida al azar. Esa fue la distancia que corrió el Brentford durante los 90 minutos del partido del fin de semana. El United registró solo 7.5 kilómetros en el partido.

Un castigo leve por la humillación que ha recibido el club y el propio Ten Hag, pues pasará a la historia como el primer técnico en cien años de historia del United en perder los dos primeros partidos de liga.

Manchester United has now gone scoreless in each of its first 2 Premier League fixtures; the first time doing so since 1989-90.

This also marked the clubs first loss to Brentford since the 1938 FA Cup. pic.twitter.com/xMYiDzwzeO

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) August 13, 2022

Cristiano, también es señalado.

Según publica este mismo diario inglés, el Manchester United no tiene ningún plan de rescindir el contrato de Cristiano. No obstante, el propio Ronaldo se habría reunido con el número dos del cuerpo técnico de Ten Hag, Steve McClaren, para tratar su situación.

Esta no tendría que ver con su traspaso, sino con un gesto que Ronaldo tuvo con los aficionados de los ‘red devils’ desplazados hasta Londres.

Algunos jugadores se acercaron a saludar a los aficionados y a pedirles perdón, a la vez que recibían los reproches por parte de la hinchada ‘mancunian’, algo que no hizo el delantero portugués.

Cristiano Ronaldo saliendo de la cancha después de la humillante derrota contra Brentford.

☹️😥😢 @Cristiano #BrentfordFC @FabrizioRomano pic.twitter.com/EUoujO7CZ7

— Manchester United LatinoAmericA (@Manches83070195) August 13, 2022

Lo más preocupante es que el próximo partido es en casa contra su máximo rival, el Liverpool, que ganó 5-0 en su última visita a Old Trafford en octubre.

Para ese partido están previstas nuevas protestas contra los propietarios del club, ya que el United se encuentra al borde de una crisis total.

