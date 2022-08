El Manchester United gana en el debut de Casemiro

Entornointeligente.com /

El Manchester United visitaba al Southampton en este inicio de la cuarta jornada de la Premier League. El conjunto de Erik Ten Hag, con Cristiano Ronaldo de nuevo en el banquillo y también Casemiro en su estreno como suplente, se presentaba en el St. Mary’s Park buscando reeditar las sensaciones de su triunfo ante el Liverpool. Un encuentro que no fue nada fácil desde el principio para los visitantes, con unos saints bien asentados.

Hasta que en el 55′ Bruno Fernandes lograba abrir la lata a pase de Diogo Dalot. Conexión lusa a la espera de un Cristiano Ronaldo que ingresaba en el 68′. Los diablos rojos se ponían con ventaja con esta diana, mientras David De Gea volvía a aparecer para salvar a los suyos. Pero poco a poco supieron mantener esa renta, mientras se producía el debut de Casemiro.

El mediocentro brasileño entraba en el 80′ para ir ganando sus primeros minutos a las órdenes de Erik Ten Hag. No se movería el marcador, así que el entrenador neerlandés respira con este nuevo triunfo, el segundo consecutivo. A la espera de tener perfilada del todo su plantilla. ¿Habrá sido por cierto el último partido de Cristiano Ronaldo con el Manchester United hoy?

