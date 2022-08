Entornointeligente.com /

E l ‘caso Casemiro’ sigue avanzando hacia un final que parece situar al futbolista más cerca de una mudanza a Old Trafford que de la continuidad en el Bernabéu . El club inglés ha trasladado una oferta muy seductora al jugador, mejorando notablemente los once millones de euros brutos por temporada que percibe en el Real Madrid , aunque no ha contactado directamente con el club blanco.

