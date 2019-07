El Manchester City, dispuesto a pagar la cláusula de Oyarzabal – AS.com

Entornointeligente.com /

Saltan las alarmas en la Real Sociedad . Su jugador franquicia, el nuevo futbolista emblema de la cantera, ese que es considerado como el escudo del club, que heredó el mítico ’10’ de Xabi Prieto hace un año y que está llamado a ser su capitán durante muchos años, puede tener las horas contadas en San Sebastián. Porque el Manchester City está dispuesto a pagar a la entidad txuri-urdin su cláusula de rescisión . El atacante eibarrés, que viene de brillar en el Europeo sub-21 que ganó con ‘La rojita’ , sería el recambio de Leroy Sané, que parece que de forma inevitable se marcha al Bayern Múnich. Lo mejor para la Real es que ese movimiento no se produzca, porque desencadenaría ese fatal desenlace para la Real. El City se lanzaría con todo a por Oyarzabal . Pep Guardiola habría elegido sustituto para el jugador alemán y lo ha encontrado en Zubieta.

R. Sociedad España Noticias Estadísticas En caso de que esta operación termine concretándose, sería un golpe muy duro para la entidad donostiarra, porque perdería a uno de sus futbolistas emblema en el presente y para el futuro, llamado a liderar el cambio generacional que se está produciendo en Donostia. Sería, además, una noticia que generaría mucho pesimismo entre la afición realista, porque es uno de sus jugadores favoritos y más aclamados en Anoeta . Con todo, todavía no hay nada hecho, pero sí hay movimientos. Y eso es lo que mantiene atentos y preocupados a los regidores del club realista. El primer movimiento es que el Manchester City ya habría contactado con el entorno del jugador eibarrés para tantear sus intenciones y ver cuál sería su reacción a una primera propuesta para dejar la Real y fichar por el club ‘citizen’. La oferta, como es normal, es muy superior a lo que cobra en la Real , a pesar de que en su ultima renovación de contrato hasta 2024 se le actualizó su ficha al rol de estrella que tiene en la actualidad en el primer equipo.

Oyarzabal R. Sociedad Delantero España Noticias Estadísticas Con esa primera propuesta encima de la mesa, en caso de que a Mikel Oyarzabal le gustara y diera su consentimiento, el Manchester City está dispuesto a pagar íntegramente, sin necesidad de ningún tipo de negociación, su cláusula de rescisión, que es de 75 millones tras la última actualización de su contrato en la Real. El club inglés pasaría a comunicar a la entidad donostiarra que abonaría en la sede de la Liga la cantidad de la cláusula de Oyarzabal. Eso todavía no se ha producido, pero en la Real tienen la sospecha y el temor de que es algo que puede pasar en los próximos días , porque tienen constancia de la firme intención del City cuando se cierre la marcha de Leroy Sané al Bayern Múnich. Entonces todo se precipitaría. De momento, están expectantes, ya habrían hablado con el entorno de Oyarzabal, que transmite tranquilidad al respecto , pero no se descarta que el presidente, Jokin Aperribay, se reúna en breve con el padre del jugador eibarrés, que ejerce de su representante, para ver si se puede solucionar este asunto con Oyarzabal quedándose en la Real, igual que hizo en su día cuando recibió una propuesta del Athletic de Bilbao , que también estaba dispuesto a pagar su cláusula de rescisión, entonces más baja que la de ahora. En la Real están preocupados, pero quieren mantener la calma por ahora, con la idea clara de luchar hasta el final por evitar la salida de Oyarzabal si llegara el caso.

La Fiorentina, interesada en Rubén Pardo El problema de las salidas no termina en Oyarzabal. También está el asunto de Rubén Pardo, que no termina de solucionarse . Termina contrato en junio de 2020 y no hay prevista ninguna reunión para ampliar su contrato. Es una situación incómoda, pero no se descarta plantearle un nuevo contrato durante la temporada, cuando se vea y valore su rendimiento en la actualidad.

Pero quizá entonces sea tarde. Porque al riojano, con buen cartel en la liga y en el resto de Europa, no le van a faltar ofertas , más conociendo que está en su último año de contrato. De hecho, la Fiorentina ha mostrado en las últimas horas interés en su contratación, llegándole a hacer a su representante una propuesta para jugar en Italia la próxima campaña. El equipo viola estaría, incluso, dispuesto a negociar su compra con la Real en caso de llegar a un acuerdo con el riojano para su fichaje. Parece que va en serio.

Otra patata caliente para Roberto Olabe. Ahora se entiende el gesto serio del propio Olabe y de Imanol Alguacil en la charla que mantuvieron tras el amistoso disputado en Inglaterra contra el Millwall y se vio gracia a la imagen que publicaron los compañeros de Mundo Deportivo.

