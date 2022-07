El Manchester City creará una bufanda smart para medir la emoción de sus hinchas

Entornointeligente.com /

Para crear la prenda que incluirá un biosensor, e l club se asoció con la compañía Cisco . Con esto, el City espera » tener un mejor entendimiento de las emociones en el corazón del deporte más lindo del mundo».

El Sensor EmotiBit que quedaría sobre el cuello del hincha incluye un sensor de pulso, acelerómetro, termómetro y un sensor de actividad electrodérmica, muy similar a lo que se encuentra en cualquier aparato de seguimiento para fitness. A través de estos datos, se puede obtener información cuantificable sobre los movimientos, ritmo cardíaco y la respuesta emocional durante un partido.

Por el momento, la bufanda solo existe como parte de un programa piloto limitado donde sera probada por algunos hinchas selectos. El club espera que este disponible para los fanáticos de todo el mundo la próxima temporada.

https://twitter.com/ManCity/status/1552278149102243846 Matchday can be a of emotions for #ManCity fans!

The @Cisco Connected Scarf plans on capturing them all to bring fans closer to the game than ever before

Find out more

— Manchester City (@ManCity) July 27, 2022 A pesar de esto quedan muchas preguntas que van desde el precio a si deberá ser cargada. En ese sentido, lo más cuestionable, que por el momento no tiene respuesta, es cómo hará el City para mantener la privacidad de los usuarios.

