El Man U de Ten Hag sufre su primer revés de pretemporada

Erik ten Hag sufrió su primera derrota como entrenador del Manchester United al Atlético de Madrid logró una victoria por 1-0 en su amistoso de pretemporada en Oslo.

Joao Félix anotó el único gol del partido a tres minutos del final tras un reñido encuentro en el que Fred fue expulsado en el descuento. Marcus Rashford y Harry Maguire tuvieron oportunidades para el United, que sufrió su primer revés del verano luego de tres victorias y un empate en su gira por Tailandia y Australia .

Erik ten Hag, DT del Manchester United. Ash Donelon/Manchester United via Getty Images Ten Hag dio una pista sobre su XI inicial para el primer partido de la Premier League contra Brighton la próxima semana al elegir un equipo fuerte contra el Atlético que incluía a Maguire, Rashford, Bruno Fernandes y Anthony Martial .

Jadon Sancho también habría comenzado después de hacer el viaje a Oslo, pero se perdió el duelo después de enfermarse durante la noche.

Los nuevos fichajes Lisandro Martínez y Christian Eriksen fueron nombrados en el banquillo por primera vez después de completar sus traspasos a Old Trafford.

Eriksen impresionó después de entrar como suplente en la segunda mitad, pero el centrocampista no pudo encontrar la manera de superar a la defensa del Atlético, que se mantuvo firme a pesar de la gran presión del lado de Ten Hag.

— Manchester United (@ManUtd) July 30, 2022 Rashford y Maguire tuvieron buenas oportunidades de anotar, pero fue Joao Félix que sentenció el partido.

Fred, amonestado en la primera mitad, fue expulsado por recibir una segunda tarjeta amarilla tras una entrada a Álvaro Morata.

Ten Hag tiene una oportunidad más de dominar a sus jugadores antes de la nueva temporada con un amistoso contra el Rayo Vallecano en Old Trafford el domingo.

Ronaldo regresó a Carrington la semana pasada luego de perderse la gira por un problema familiar.

El jugador de 37 años está ansioso por dejar el club este verano, aunque hasta ahora el United ha sido firme en su postura de que no está disponible para la transferencia.

Al delantero portugués le queda un año de contrato, más la opción de una temporada más, y ha sido vinculado con traspasos al Atlético de Madrid, Chelsea y Bayern Munich .

