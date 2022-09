El mal momento del padre de Jésica Cirio: vende figuritas del Mundial para vivir

Entornointeligente.com /

Jésica Cirio y su padre Horacio llevan más de 10 años distanciados, lo que los ha llevado a vivir realidades económicas muy diferentes. Entrevistado por la emisora Mitre live, de Buenos Aires, Horacio Cirio contó que vive de changas y en la actualidad se dedica a revender figuritas del mundial para llegar a fin de mes.

«Yo estoy bien y la voy llevando, lo mío es el día a día , siempre con mi mujer peleándola. Ahora está el furor de las figuritas del Mundial y estoy vendiendo», declaró.

Horacio Cirio también se refirió al conflicto familiar con su famosa hija y habló de los deseos de conocer a su nieta Chloé, hija de Jésica y Martín Insaurralde. «Tengo muchas ganas de verla y sinceramente pedir como corresponde un régimen de alguna visita. A veces lo pienso, pero si ellos no me quieren ni ver, no los voy a obligar a algo por ley. Cuando ella crezca, supongo que va a preguntar por su abuelo y no sé qué le van a decir», señaló.

Jésica Cirio con Martín Insaurrlade y su hija Chloé. Padre e hija llevan más de 10 años sin hablarse. El hombre contó que no entiende la actitud de la conductora y modelo. » Yo estoy seguro de que no le hice nada grave más que salir en los medios … No sé si para ella fue un bochorno o no, pero tan grave no fue y es lógico que me pregunte por qué se puso tan dura conmigo».

Horacio Cirio tiene un hijo de 10 años, quien no conoce personalmente a su famoso media hermana. El hombre aseguró que jamás fue un padre ausente con la mediática: «Siempre estuve a su lado, siempre trabajé, nunca pedí más que lo mío, pero no era hablar de eso, nunca reclamé plata, solo mi casa».

LINK ORIGINAL: El País

