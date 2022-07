El mal aliento podría ser un síntoma de niveles de azúcar alto en la sangre, según investigación

Entornointeligente.com /

Las causas que ocasionan el mal aliento o halitosis son variadas y entre ellas se encuentran: el consumo de algunos alimentos, enfermedades y hábitos. En muchos casos se puede mejorar esta condición con una higiene dental adecuada y constante. Sin embargo, puede que esta afección también sea consecuencia de una enfermedad y por ello es importante consultar al médico cuando las técnicas adoptadas en casa no funcionan.

La halitosis puede variar según el origen o la causa no diagnosticada. «Algunas personas se preocupan demasiado por el mal aliento, aunque tengan muy poco o no tengan nada de olor en la boca, mientras que otras personas tienen mal aliento y no lo saben», precisa el instituto de investigación Mayo Clinic.

De acuerdo con los especialistas de esta institución, las razones por las que se presenta esta molesta afección son diversas. Por ejemplo, la descomposición de partículas de alimentos en los dientes y alrededor de ellos puede aumentar la cantidad de bacterias y causar un olor desagradable.

De igual forma, fumar provoca su propio olor desagradable en la boca. Los fumadores y quienes consumen tabaco, son más propensos a tener encías enfermas, que es una de las fuentes que puede ocasionar mal aliento.

La higiene bucal es determinante. Si una persona no se cepilla los dientes y usa el hilo dental a diario, es posible que algunas partículas se queden en la boca y produzcan mal aliento. Estos residuos pueden hospedarse tanto en los dientes como en la lengua.

