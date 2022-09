El Madrid se quedó sin Benzema para el Derbi

Entornointeligente.com /

Madrid.- Karim Benzema no pasó ninguna prueba en la víspera del derbi madrileño del Metropolitano y se confirmaron los malos presagios que durante la semana salieron desde el club madridista, confirmando la baja del delantero francés en el duelo ante el Atlético Madrid por la lesión muscular que le mantendrá de baja hasta el 2 de octubre.

Los intentos del «Gato» por llegar a tiempo para el derbi han sido infructuosos. El sábado no cambió nada respecto al resto de la semana y al francés no se le vio trabajar sobre el césped en el inicio de entrenamiento del Real Madrid abierto a la presencia de los medios de comunicación, por lo que no es una sorpresa que no aparezca entre los convocados por Carlo Ancelotti para el duelo de mañana.

— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 17, 2022 La Casa Blanca con la ausencia de KB9 y Lucas Vázquez, al que se le vio realizar trabajo en solitario en el campo de entrenamiento, terminó la preparación del duelo ante el colchonero con una sesión en la que el entrenador italiano terminará de perfilar el equipo que comenzará el partido en el Metropolitano.

Será el tercer encuentro que se pierda Benzema, lesionado en el estreno en la Liga de Campeones en Glasgow ante el Celtic, de baja frente al Mallorca y el Leipzig. Se cumplirán las primeras estimaciones sobre el tiempo de baja, tras confirmarse que no tenía dañada la rodilla derecha pero sí una doble lesión en su muslo derecho.

Apuntaban a que sería baja hasta el regreso de LaLiga tras los partidos de selecciones, el 2 de octubre, en la cita del Real Madrid ante Osasuna.

Tras media hora de trabajo en el interior de las instalaciones de la ciudad deportiva madridista, la plantilla saltó al campo principal de entrenamiento para completar la última sesión.

Con Thibaut Courtois ejercitándose desde el inicio en una portería, con trabajo específico de portero, los jugadores de campo realizaron un rápido calentamiento antes de entrar en contacto con el balón con la presencia del brasileño Eder Militao totalmente recuperado de su pequeña lesión muscular que lo llevaron a reaparecer en la convocatoria madridista.

