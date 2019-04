El Lugo salva el empate ante un Osasuna desatado al final

Entornointeligente.com / El CD Lugo salvó el empate ante el líder, el Atlético Osasuna (2-2), en un partido que ganaba por dos goles a falta de menos de media hora para su conclusión y en el que los navarros, desatados en la recta final del choque, rescataron un punto en el descuento e incluso pudieron llevarse los tres. La igualada sirve a los gallegos para evitar cerrar la jornada en las posiciones de descenso y a los pamploneses , que sumaron por primera vez en el Anxo Carro, les deja con cuatro de margen sobre el tercer clasificado, el Albacete , y tres respecto al segundo, el Granada. El Lugo, que ha sumado una victoria en los quince últimos partidos que ha disputado, llegó al partido en posiciones de descenso por la victoria del Extremadura (1-0) ante el Almería y su técnico , Alberto Monteagudo, cuestionado por los resultados, optó por refrescar el ataque buscando la velocidad de Cristian Herrera y Dani Escriche. El conjunto gallego puso una marcha más en los minutos iniciales , en los que atosigó al líder, que supo defenderse y salió indemne de los primeros acercamientos de los rojiblancos. Con Brandon por Juan Villar como único cambio en el once, el equipo pamplonés se sacudió la presión y pudo adelantarse al cuarto de hora , pero se encontró con Juan Carlos . En un contragolpe que lanzó Robert Ibáñez, Brandón conectó el balón escorado a la izquierda y obligó al guardameta a una gran estirada para despejar a córner. El Lugo no se acobardó y la propuesta de su entrenador le dio resultado en el ecuador del primer partido. El desparpajo de Escriche le permitió montar rápidamente el ataque, se sumó por la banda Lazo y este asistió al delantero, que falló el mano a mano ante Rubén. El despeje del portero le cayó a Cristian Herrera , que anotó un gol fantasma con la ayuda del poste. El conjunto gallego pudo aumentar la renta antes del descanso con un autogol de David García, pero el balón acabó en saque de esquina. En la reanudación, el Lugo mantuvo el ritmo, avisó con un disparo muy desviado de Lazo (min.57) y lo encontró cuatro minutos después en una falta que cabeceó sensacionalmente Escriche. Sin embargo, Osasuna resurgió y se metió en el partido a balón parado en un saque de esquina que remató de cabeza David García. Los nervios y las dudas invadieron a los locales y avivaron al líder que buscó con ahínco el empate en el Anxo Carro . El vendaval pamplonés, que pidió un penalti por manos a los 89 minutos, lo contuvo en el tiempo reglamentario el Lugo con un ejercicio coral en defensa y las paradas de Juan Carlos. En el primero de los cinco minutos del añadido, los de Jagoba Arrasate rescataron el empate con un gol de Xisco y estuvieron a punto de llevarse el triunfo, pero el poste se lo impidió en un cabezazo de Juan Villar.LINK ORIGINAL: As

