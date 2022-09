El último novio de Juan Gabriel reaparece: así luce a seis años de la muerte del «Divo de Juárez»

Entornointeligente.com /

Por El Heraldo

De acuerdo a medios de espectáculos, Alberto Aguilera, nombre real del intérprete de «Abrázame muy fuerte» y «Así fue», conoció al que fuera su última pareja en 2014, cuando él tenía 64 años y el joven 25. La relación duró hasta la sorpresiva muerte del cantante, quien sorprendió al medio artístico debido a que perdió la vida tras sufrir una paro cardiaco. En tanto, Martínez es una de las pocas personas que saben cómo fueron las últimas horas del cantautor.

Así luce el último novio de Juan Gabriel Hace unos días, el periodista Alex Kaffie compartió en su cuenta de Instagram una foto de Isaac Efraín, quien ahora tiene 33 años de edad. De acuerdo a lo que informó el también conductor de «Sale el Sol», el joven estuvo en la obra de teatro «El Confesionario de Chabelita», protagonizada por la actriz Nora Velázquez, con la que posó para la fotografía.

Isaac Efraín Martínez Foto: IG @kaffievillano «Anoche el mancebo asistió a la función de ‘El Confesionario de Chabelita’. Al enterarme que anda aquí en la capital le llamé para solicitarte una entrevista, pero me colgó», indicó el periodista de espectáculos, quien al igual que otros medios no ha podido acercarse a la última pareja del cantante de «Hasta que te conocí», ya que ha preferido tener una vida fuera de las cámaras y no hablar de su vida privada.

De acuerdo a los últimos reportes, Juan Gabriel se mudó a vivir con Efraín a Guaymas, Sonora, en donde compró una casa en la playa, la cual permanece cerrada desde el día de su muerte. En tanto, el joven novio se alejó de los medios de comunicación, por lo que se empezó a decir que la familia del «Divo de Juárez» había comprado su silencio.

Juan Gabriel tenía 64 años y su novio 25 Foto: IG @kaffievillano

