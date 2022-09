El último challenge viral de TikTok convierte a nuestro perro en un personaje cómico y de caricatura

Entornointeligente.com /

Tiktok se ha convertido en un lugar de recreo para muchos, una especie de oasis para el descanso y el libre albedrío donde la diversión está servida en formato vídeo de poca duración. Con opciones para todos los gustos y edades, los challenges virales con las mascotas como reyes indiscutibles cada vez ganan más protagonismo en nuestras vidas. Después de conocer la cara que pone nuestro perro al vernos llegar a casa borrachos o sacar nuestro lado más tierno con su primera reacción al conocer al bebé de la casa , estas últimas semanas el trend más visto llega en forma de filtro que deforma la cara a nuestro can.

En Trendencias Este es el nuevo trend viral de TikTok o cómo los perros se vuelven locos tras susurrarles su palabra favorita El filtro para perros que ha viralizado estos vídeos en TikTok Hace muchos años que los filtros aterrizaron a las RRSS y aunque con los años han habido muchos detractores por la causa de complejos, si se tratan de la debida forma pueden ayudarnos a pasar una tarde divertida con amigos. Sin embargo, la moda en Tiktok lleva a los dueños de las mascotas a probar un filtro en especial a su perro.

@daniela_davila96 😂 Amándola #maltipoopuppy #perritos #perritostiktokers #tiernosperritos ♬ sonido original – Axelitokg Deformando la zona del hocico y añadiendo un aire de caricatura al aspecto final, este trend cada vez es más popular. Y no es para menos…

@dobby_5patas Mi Bebito fui fuiiiiuuu 😍 #mibebitofiufiu #dobby5patas #mascotas ♬ sonido original – LegaMusicc De una sencillez simplificada pero no por ello menos hilarante, las miradas del animal así como su pose hacen que algunos de ellos acumulen miles de visualizaciones por el camino.

@kasia__kg Sisi 😆 #dogsofttiktok #dog ♬ suono originale – carmelasancineto77 @crusoe_dachshund For a second we thought got stung by a bee again! 😅 #dogs #aggrieveddog #dachshunds ♬ suono originale – carmelasancineto77 No sabemos cuál es la clave del éxito exacta, sin embargo este nuevo challenge está triunfando como las palomitas una tarde de cine.

