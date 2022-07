El look con que Corina Smith «mostró todo» en Premios Juventud: «Se le ve la Toto» (+Reacciones)

Entornointeligente.com /

Corina Smith fue criticada por los internautas debido al look que decidió utilizar en los Premios Juventud 2022. La cantante Corina Smith fue duramente criticada por los internautas después de que diera su paso por la alfombra roja de los Premios Juventud 2022 recientemente. Esto debido a que el look con el que modeló no fue del agrado de todos sus seguidores puesto que les pareció que mostraba «de más».

En el video que la cantante venezolana mostró en su feed de Instagram se puede apreciar un vestido color blanco con muchos brill antes, cortado de forma que tanto su muslo como gran parte de su abdomen era totalmente visible, así como su espalda. Muchos la compararon con la diosa Atenea e insistieron en que lucía muy bien gracias a su esbelta figura . Además, lo combinó con una cola de caballo alta junto a un maquillaje muy ligero.

Sin embargo, los comentarios negativos no faltaron para la interprete y es que fueron muchos los internautas que dejaron saber que este ouffit no les agradó puesto que «mostraba mucho». Y es que la tela del vestido era bastante transparente por lo que se pudo apreciar parte de su ropa interior.

Entre los comentarios, varios fanáticos aseguraron que la pieza de alta costura no cubrió del todo la parte íntima de la cantante.

