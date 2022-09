El llamativo plan con que la ANFP, Berizzo y Cagigao buscan el recambio para la «Roja»

Entornointeligente.com /

La ANFP, Eduardo Berizzo y Francis Cagigao miran al futuro. El quedar fuera de los últimos dos mundiales ha significado un gran impacto deportivo y económico. Por eso, el objetivo es clasificar sí o sí a la cita de 2026.

Para ello ya están trabajando en el ente rector y la selección. Lo primero fue formar la Sub 23 que participará el próximo año en los Juegos Panamericanos, pero cuyo propósito va más allá del evento continental.

«Se piensa que esta selección es solo de cara a los Panamericanos, pero es únicamente una parte. Berizzo tenía que ser el DT porque son jugadores llamados a estar en la adulta buscando la regeneración, eso es clave», expresó el director nacional de selecciones, Francis Cagigao, quien podría dejar su cargo en diciembre.

Algunos nombres que van tomando protagonismo en esa categoría son Darío Osorio, Lucas Assadi, Alexander Aravena o Vicente Pizarro.

Lo de la Sub 23 es solo una parte de la pirámide que se está construyendo y que tiene énfasis en los jugadores de proyección . De hecho, hay un grupo que está trabajando constantemente en el Complejo Juan Pinto Durán.

No se trata de una selección específica. Son jugadores escogidos para trabajar con una metodología y conceptos determinados. Son monitoreados por los técnicos de las juveniles masculinas, que integran Patricio Ormazábal (Sub 20), Hernán caputto (Sub 17) y Ariel Leporati (Sub 15).

» Hemos creado un grupo de proyección, no es una selección, son determinados jugadores que trabajan en determinadas edades y se mezclan. Puede estar un Sub 15 con un Sub 17 y hasta un Sub 18 trabajando juntos, porque el concepto es más individual, busca potenciar áreas de trabajo y perfeccionar muchos aspectos que son muy importantes para estos jugadores», detalló Cagigao.

El español mencionó un concepto que llama la atención para este grupo de jugadores. » Hay un entendimiento de que puede llegar a ser un grupo fast track» , indicó. ¿A qué se refiere?

El mencionado concepto hace referencia al camino más directo y veloz en alcanzar un determinado objetivo. O sea, apunta a una forma que aceleraría la integración de determinados jugadores a la «Roja» adulta.

«En cualquier momento puede llegar cualquier jugador de nuestras selecciones a trabajar con ese grupo de proyección. Y dentro de ese grupo, en el que se incluyen los arqueros, habrá trabajos individuales, por líneas y con todos los técnicos, desde la Sub 20 a la Sub 15», explicó.

«La verdad es que creemos que es la manera de potenciar, conjuntamente con el bagaje internacional y los microciclos, el trabajo de estos jóvenes futbolistas que están en formación» , agregó.

El plan apunta a todas las inferiores

Si bien el «grupo de proyección» es uno de los pilares de la planificación, también va de la mano lo que hagan el resto de las categorías. Por ello, hoy desde la Sub 15 a la Sub 20 están a full.

«Hay un trabajo muy intenso en el fútbol formativo», argumentó Cagigao, explicando que cada selección juvenil está con un plan de trabajo.

» La Sub 15 llevaba mucho tiempo sin jugar, pero ya estuvo en Italia y acaba de enfrentar a Argentina. La Sub 17 ha sumado partidos competitivos y sigue la preparación al Sudamericano, por lo que tendrá más partidos y microciclos», contó el directivo.

La Sub 20 está con microciclos continuos y tendrá una preparación ahora más específica e intensa ya que queda menos para el Sudamericano de enero en Colombia. Iremos a España a jugar con selecciones potentes, mundialistas, como Inglaterra, Australia y Marruecos . Luego se irá a Paraguay a jugar los Odesur y en noviembre se enfrentará a Brasil en Santiago

