El llamado juego del viagra que alarma a Santander: diez menores han sido remitidos a urgencias por consumir el medicamento

«Las niñas declararon que habían hecho eso para otro compañero que gracias a Dios ese día no fue a clase porque él sufría del corazón. Mi hijo me cuenta que la otra niña probó, y como no iba a tomar más, le pasaron la botella y le hicieron tomar un sorbo grande», cuenta la mamá del menor afectado. Pese a la gravedad de los hechos, las autoridades del departamento consideraron este caso como una broma de mal gusto, no como una tendencia.

Días después ocurrió el segundo episodio –mucho más grave que el anterior–. En el colegio Técnico Isaías Ardila Díaz del municipio de Mogotes, también en Santander, siete estudiantes resultaron intoxicados con viagra. «Cinco estudiantes se pusieron de acuerdo para hacer esto y lo confesaron. Uno lideró y envió a comprar el medicamento con otro estudiante que estaba afuera, que ese día no había asistido. Lo ingresaron a la institución, lo mezclaron con gaseosa y lo ingirieron», explicó el rector del plantel educativo, Gerardo Rodríguez.

De los siete estudiantes, dos presentaron síntomas fuertes y debieron ser remitidos del hospital local a San Gil. Los otros cinco fueron atendidos en el centro médico de Mogotes y horas después fueron dados de alta. «No sabemos quién, pero al parecer otra persona le echó en el jugo la pastilla a estos dos muchachos; la bebida fue comprada por fuera de la institución. Estamos investigando quién es esa persona, porque los cinco estudiantes que hicieron eso de forma voluntaria insisten que no ofrecieron la mezcla a nadie más», agregó el rector.

