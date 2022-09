El llamado de Lagos, la polémica de Bassa y el reconocimiento de Jadue: Las frases que marcaron el Plebiscito de salida

Entornointeligente.com /

Ricardo Lagos Ex Presidente de la República Lo que tenemos acá es un estado de odiosidad con motivo de este ejercicio, y eso no es viable en una sociedad civilizada. Esta noche vamos a dar una lección también al mundo, porque digámoslo, el mundo no está mirando (…) Tenemos que ser capaces de estar todos atentos a lo que diga el Servicio Electoral y atenernos a ello, no hay necesidad de salir a las calles a defender nada.

Sebastián Piñera Ex Presidente de la República Hemos desviado del camino y es muy importante que la unidad prevalezca sobre la división, la paz sobre la violencia, el diálogo sobre la colaboración y una nueva cultura. Dejemos afuera la cultura de la cancelación y comprendamos que en Chile necesitamos una cultura de mayor amistad, de mayor colaboración.

Michelle Bachelet Ex Presidenta de Chile Cualquiera sea el resultado de este proceso, todos saben cuál es mi opción, seamos capaces de sentarnos a conversar, a dialogar. Entendiendo que tenemos diferencias. Hay opiniones diferentes, pero que sepamos cómo trabajamos esas diferencias, porque Chile es de todos nosotros.

Jaime Bassa Ex vicepresidente de la Convención La incertidumbre que ha abierto el Rechazo es una incertidumbre que le hace daño al país, estamos en un momento complejo en términos económicos, sociales, sanitarios, en términos mundiales incluso. Lo que el país necesita en este momento es certeza y la única certeza que tenemos hoy sobre la mesa es el Apruebo. En cambio el retraso … el Rechazo perdón, todavía no tiene claridad respecto de qué es lo que quiere, no sabe si va a haber nueva Convención o no.

Irina Karamanos Primera Dama Además de todo, es la primera vez que las mujeres podemos votar en un plebiscito nacional (…) Creo que es un proceso histórico, de democratización, así como también de toda la lucha de los movimientos de mujeres y feministas, así que en el fondo muy contenta y emocionada de estar participando el día de hoy.

Mario Marcel Ministro de Economía Como Gobierno tenemos preparados todos los escenarios posibles para darle tranquilidad a los chilenos y chilenas. Hoy lo importante es la votación. Quienes tenemos responsabilidad con la economía vamos a estar preparados frente a lo que se presente.

Carmen Hertz Diputada PC La Constitución que se le propuso a Chile era una Constitución moderna, que daba respuesta a lo que generó el estallido (…) Creo que hubo una campaña mediática, política y económica brutal. No teníamos realmente las vocerías como para poder realmente desbancar las mentiras, las fake news que se dieron. Lo lamento mucho porque creo que es un retroceso no para Apruebo Dignidad, sino para la sociedad chilena.

Fidel Espinoza Diputado PS Ojalá Giorgio Jackson, que fuiste el principal responsable de esta debacle, ya tengas tu renuncia en la mesa. El daño que has ocasionado es mayúsculo. Fuiste el ideólogo de muchas de las normas constitucionales que la ciudadanía rechazó.

Gustavo Petro Presidente de Colombia Revivió Pinochet (…) Sólo si las fuerzas democráticas y sociales se unen, será posible dejar atrás un pasado que mancha a toda América Latina y abrir las alamedas democráticas.

Gabriel Boric Presidente de Chile Debemos ser autocríticos. Los chilenos y chilenas han exigido una nueva oportunidad para encontrarnos y debemos estar a la altura de este llamado. Por ende es que me comprometo a poner todo de mi parte para construir, en conjunto con el Congreso y la sociedad civil, un nuevo itinerario constituyente.

Gabriel Boric Presidente de Chile Sé que esperan respuestas y soluciones contundentes ante la inseguridad, la violencia en el sur, el déficit de vivienda, el aumento del costo de la vida, la reactivación de nuestra economía, las eternas listas de espera en salud, la calidad de la educación y las bajas pensiones. Hacer frente a estos importantes y urgentes desafíos requerirán prontos ajustes en nuestros equipos de Gobierno para enfrentar este nuevo período con renovados bríos.

Marcos Barraza Ex convencional PC Creo que hay evidentemente debilidades a partir de conductas inadecuadas o con falta de solemnidad de constituyentes (…) Pero esas debilidades fueron explotadas hasta la saciedad por el Rechazo con una campaña ilimitada en recursos multimillonarios. En segundo lugar, hubo ciertamente una campaña ilimitada de recursos multimillonarios con los cuales el Apruebo no contó. La inversión de los medios económicos, las campañas de las AFP, tienen impacto en la ciudadanía.

José Antonio Kast Ex candidato presidencial republicano Hoy millones de chilenos han alzado su voz, han ejercido su derecho a voto y han expresado de manera fuerte y clara que rechazan la propuesta constitucional que nos intentó imponer la Convención. Esa Convención que intentó de manera inexplicable refundar nuestro querido país. Y hoy, con su voto, millones de chilenos le han cerrado la puerta a este proceso constituyente que ha fracasado.

Luz Poblete Presidenta de Evópoli Nuestro compromiso es por una buena y nueva Constitución. A partir de mañana nos ponemos a trabajar. Eso es lo más importante, hoy habló la ciudadanía, hablaron los chilenos y chilenas, habló su sentido común. Yo le digo al Presidente que terminó la campaña, y los chilenos y chilenas están diciendo que tiene que empezar a gobernar y esperamos también que lo hagan.

Francisco Chahuán Timonel de RN Nosotros dimos garantía de las continuidad del proceso constitucional y nosotros cumplimos la palabra empeñada. Acá las formas y los tiempos son importante y el Presidente Boric tiene que entrar junto a su Gobierno en un proceso de reflexión respecto a cómo surgimos hacia adelante. El Presidente tiene una responsabilidad.

Javier Macaya Líder de la UDI Nosotros cumplimos nuestros compromisos y vamos a cumplir en refrendar en seguir el proceso constituyente (…) Vamos a tener que juntarnos con el Gobierno y sabemos que ellos tienen que ordenar la casa.

Daniel Jadue Alcalde de Recoleta El mandato del pueblo es claro. El proceso constituyente debe seguir su camino con una propuesta que le haga sentido a las mayorías. Los abusos e injusticias deben terminar y debemos encontrar un mecanismo para empujar las transformaciones que Chile demanda. La lucha sigue.

