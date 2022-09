El limón aliado para rejuvenecer la piel y producir colágeno

Entornointeligente.com /

Tienes que darle una oportunidad al limón para que te ayude a lucir más joven que nunca: aprovecha sus propiedades, produce colágeno de manera natural y rejuvenece varios años. ¿Cómo? Hay varias formas y aquí te diremos 3 maneras seguras en las que puedes aplicar este ingrediente de cocina y lograr una piel de lisa, de porcelana. ¡Toma nota!

Nos encanta el limón porque ayuda a quitar arrugas, manchas y a tener la piel más joven y bonita; lo mejor de todo es que puede ser usado tanto para prevenir arrugas como para desvanecer signos de la edad, pues tiene un efecto antiedad que funciona para ambos casos.

¿Cuáles son los beneficios del limón?

El limón es rico en minerales como el hierro, calcio y potasio, además de poseer vitamina C, la cual está comprobado ayuda a aclarar la piel de forma natural; si lo utilizas en la cara, los principales beneficios que obtendrás son:

-Prevenir la aparición de manchas provocadas por la edad, el sol, o el acné.

-Desvanecer arrugas y líneas de expresión.

-Evitar la aparición de granitos y espinillas.

-Suavizar y reafirmar la piel.

Cómo usar el limón en la cara

Hay dos cosas que debes saber antes de aplicar limón en la cara: la primera es que no debes exponerte al sol cuando lo uses (los remedios caseros se recomiendan realizarlos en la noche) y la segunda, es que es importante que realices una prueba de alergia, sobre todo si tienes piel sensible.

Limón para las manchas en la cara

Combina 5 gotitas de limón con una cucharada de aceite esencial de almendras; mezcla y coloca en la zona donde tengas manchas, pecas o paño; deja reposar durante toda la noche y a la mañana siguiente, enjuaga con agua fría y jabón neutro. Con el paso de las semanas verás que tu piel luce más joven.

Agua de limón para las arrugas en la cara

Prepara un vaso de agua con el jugo de medio limón; no agregues nada más y rocíala sobre tu cara; deja que repose por 15 minutos y limpia con agua fría y jabón; este remedio funciona para producir colágeno de manera natural y mantener la piel joven, sin pliegues o arrugas. ¡Realízalo 2 veces a la semana!

Limón y aceite de oliva para piel lisa y firme

¿Quieres que tu piel luzca firme y tonificada? Para que no sufras por la flacidez y falta de colágeno mezcla el jugo de un limón con 2 cucharadas de aceite de oliva; aplica sobre tu cutis dando un ligero masaje y después de 10 minutos, lava tu rostro con agua a temperatura ambiente. Haz este remedio 2 veces a la semana para ver resultados en poco tiempo.

¿Cuánto tiempo se tarda en aclarar la piel con limón?

No necesitan pasar varias semanas o meses para que veas un cambio en tu piel: al usar el limón, desde los primeros 15 minutos que lo retires de tu cara, notarás que tu cutis se siente rehidratado, uniforme y luminoso. Selecciona la forma en que quieras usar este ingrediente de cocina y haz que tu piel luzca más bonita que nunca; rejuvenece y produce todo el colágeno que necesitas de una manera sencilla y económica.

