El Lido Bar comienza su mudanza y dejará su histórica esquina

Entornointeligente.com /

La fiscala Luz Guerrero, quien lleva la causa contra la accionista y empleadas del Lido Bar , por los supuestos hechos punibles de apropiación, lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y otros, confirmó que hasta la fecha el caso no avanzó , debido a que aún no se realizó la audiencia preliminar.

El Ministerio Público, en noviembre de 2020, había solicitado el sobreseimiento provisional para la accionista y gerente de Lido Bar, Estherlinda Bazán; la contadora de la firma, María de Lourdes Mansito, y la tesorera María del Carmen Portillo.

Según detalló, la audiencia aún no se realizó por varias dificultades, entre ellas varios recursos que fueron planteados por ambas partes. «Por la articulación de resortes procesales, que les corresponden a las partes, evitaron que hasta el momento se haga la audiencia preliminar», detalló.

Igualmente, afirmó que la audiencia está marcada para los primeros días de agosto.

Lea más: Sobreseen a accionista y empleadas del Lido Bar

¿Por qué denunciaron a las trabajadoras del Lido Bar? Las tres empleadas del Lido Bar fueron denunciadas por Lino Oviedo Marín, hijo del fundador del Unace, Lino César Oviedo y también accionista del local , por supuesta comisión de los hechos punibles de apropiación, lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y otros. Se presentaron dos denuncias, una ante la Fiscalía General y otra ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).

Lea más: «Tomó el tenedor del cliente y le clavó en la pierna», la carta desesperada de Lido Bar

Presión de políticos a la SET Por su parte, al momento en el que la Fiscalía solicitó el sobreseimiento provisional, el viceministro de Tributación, Óscar Orué, señaló que en el marco de la investigación el Ministerio Público solicitó en reiteradas ocasiones documentaciones y fiscalizaciones.

Dijo también que recibió llamadas sobre el caso, al parecer, de personas influyentes de la política nacional. «Recibí muchas llamadas de gente que denunciaba defraudación de parte de Lido Bar «, declaró.

Igualmente, indicó que no hallaron irregularidades en Tributación y que todas las documentaciones solicitadas por el Ministerio Público fueron remitidas. «No se encontraron inconsistencias ni saldos a favor del fisco», expresó.

Lido Bar se muda de histórica esquina El Lido Bar dejará la esquina de calle Palma y Chile de Asunción que ocupó por casi siete décadas, frente al Panteón de los Héroes. Ubicado en la esquina más emblemática del microcentro en un edificio que no es particularmente lindo, es un ícono de la ciudad.

Según se anuncia pronto reabrirán muy cerca de donde atendieron por tanto tiempo. El motivo de la mudanza, lo vienen contando desde el año 2020, es la suba del alquiler, que, sumada a la disminución de la clientela, ya no les permite un buen balance en cuanto al margen de ganancia.

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com