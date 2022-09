El Licey abre sus entrenamientos generales, recibe una integración masiva

Entornointeligente.com /

Los Tigres del Licey recibieron una importante cantidad de jugadores en su primer día de entrenamientos completos en el complejo de los Marineros de Seattle, ubicado en Boca Chica, al este de la República Dominicana. Los lanzadores González Germen y Elniery García, figuran entre las nuevas integraciones de los Tigres. También se presentaron a las prácticas azules el lanzador Alexander Cornielle, Cristian Inoa, infielder y Jommer Hernández, receptor. Todos seleccionados en el pasado Sorteo de Novatos de la Lidom. Además practicó el lanzador Carlos Gómez, firmado como agente libre. Los entrenamientos de los 22 veces Campeones Nacionales están siendo dirigidos por el dirigente José Offerman, quien se mostró satisfecho por la asistencia de este primer día en que se agregaron jugadores de posición a los lanzadores y receptores que se dieron cita este lunes. «Fue un día muy productivo, me gustó ver muchas caras nuevas y muchos jugadores con gran potencial con ganas de ponerse este uniforme», indicó el timonel azul. Elly De La Cruz llegó al campamento de los Tigres, luego de su grandiosa temporada en ligas menores con la organización de los Rojos de Cincinnati. De La Cruz, de 20 años, fue el mejor jugador de esa franquicia según la revista Baseball América, luego de batear para 303, con 20 jonrones y 52 carreras impulsadas en 73 juegos con los Dayton Dragons, Clase-A avanzada. «Me recibieron como si me estuvieran esperando y eso me hizo sentir con mucha confianza, ansioso de que comience la temporada para ponerme esta chaqueta», dijo De La Cruz, en entrevista para Licey TV. La temporada 2022-23 de la Lidom arranca el próximo 15 de octubre, cuando los Tigres del Licey visitan a los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, a partir de las 2:30 de la tarde.

