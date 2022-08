El Libro del Piramidismo de Ernesto Ríos

Entornointeligente.com /

El nacimiento.

1…hay una voz interna que en todos está. En inspiración más allá del subconsciente. Es inevitable omitirle, debe escucharse, acatarse y expresarse.

2…Había un árbol ya dibujado literariamente por la pluma de la reflexión haciendo un viaje al corazón para que floreciera el libro de la transformación. Figuraba la semilla del nacimiento del gran árbol, pero solo era un dibujo. Ese es el primer eslabón. Por otro lado había otra voz transformadora en otro lado de la tierra, el cual era el eslabón que sembraría dicha semilla.

3…Así nace. Pretendiendo ser dividido meridionalmente en dos eslabones. Primero debía ser sembrado y después teorizado, porque debía presentarse por primera vez como un objeto visual pero su transfondo tendría una gran idea transformadora.

4…Ecuador sería la primera tierra que haría crecer el árbol pero el ego de la tierra no dejo que terminara la semilla pues el fertilizante siempre es la sabiduría de cualquier crecimiento de toda transformación interna.

5…México, el primer eslabón, porque no es el nombre sino el significado lo que hace germinar la semilla; ya qu no pudo el Ecuador ser más que un aprendiz que tendría que abandonar el deseo de figurar y no lo abandonó. Los primeros dos eslabones, harían toda una cadena uniendo Países, pero está cadena se corta como la luz y la oscuridad se cortan hasta llegar a los confines del alma y el espíritu.

6…Las bellas artes y los oficios serían el primer medio para esparcir los frutos del árbol de acciones. El arte visual lo inicia y luego se incorpora lo auditivo y el movimiento, presentándose como coreografía de todas las artes que tendrían que elevar e iluminar el alma humana.

7…Luego está forma de pensar se extiende a todo; un piramidismo cuántico que extendiéndose por medio de las artes, procede a manifestarse con la salud física y mental a través de la meditación, la alimentación y el deporte.

8…La teoría Piramidista, una idea enfocada a la transformación e iluminación interna del humano, enfocaría su manifestación por medio de las artes, oficios y acciones a equilibrar nuestra mente, cuidar nuestro cuerpo, restaurar y mantener nuestro escenario, naturaleza y planeta por medio de proyectos de difusión o expresión social.

9…El manejo de la energía y la elevación de las frecuencias vibratorias y el cuidado del cuerpo. Es decir, la energía que se mueve en el centro ceremonial el cual es el templo o cuerpo que contiene imagen física, espíritu y alma. El orden de los pensamientos a través de positivar conociendo que esto ocurre creando primero la imagen interna del escenario que deseamos y atraeremos al plano físico cambiando nuestro destino a mejor vida.

10…Este árbol, antes de nacer en el mundo, nació en el ser de estos dos eslabones. La semilla salió del fruto que ellos comieron. La idea y la materialización. Y sus ramas debían extenderse visual e ideológicamente.

