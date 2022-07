«El lettering nos ayuda a enfocarnos en el presente y a expresar y soltar las emociones»

Entornointeligente.com /

¿Puede la creación artística ayudarnos a sanar heridas, a canalizar emociones y a dejar de lado los pensamientos negativos? La formadora en creatividad y expresión Valentina Buso nos explica cómo conseguirlo en Lettering para el alma (Alienta Editorial, 2022), una guía práctica de lettering y mindfulness que pone en valor la utilidad de esta disciplina artística cada vez más en boga como herramienta ideal para trabajar la atención plena y reducir el estrés y la ansiedad.

Cada vez se oye hablar más del lettering pero para aquellos que todavía sean profanos en la materia, explícanos en qué consiste esta disciplina. El lettering es el arte de dibujar letras. Todos hemos visto este arte en nuestra vida cotidiana pero quizás no nos hemos parado a prestarle atención. Por ejemplo, hay carteles de restaurantes o logotipos que están increíblemente bien hechos, con letras súper bonitas… Eso sería lettering. Se utiliza para muchísimas cosas, no solo para dibujar letras sino que tiene una infinidad de aplicaciones.

Si utilizas palabras en positivo eso es empoderante y te puede cambiar el día e, incluso, la vida

Mucha gente se preguntará mientras lee esto, ¿cómo pueden ayudarme las letras a mejorar mi salud mental, a relajarme y a crecer cómo persona? Yo lo enfoco de dos maneras. La primera es que hay que tener en cuenta que las palabras en sí tienen un poder enorme. Tú puedes decirle algo a una persona, hacerle un comentario negativo y eso puede cambiar su estado de ánimo al momento. Y por el contrario si hablamos a las personas en positivo, tanto a las personas que nos rodean como a nosotros mismos a través de nuestro diálogo interno, eso es empoderante y también nos puede cambiar el día e, incluso, la vida. Por eso siempre que hago algún taller o un curso online intento que hagamos palabras con intención. Es decir, que dibujemos mantras, afirmaciones, cosas que nos empoderen… No hacer una letra sin más sino que tenga un significado.

Por otro lado, el lettering nos ayuda porque este arte hace que tu atención pase de estar en tu mente, lo que llamamos ruido mental, a estar en tus manos, en el papel y en el aquí y el ahora. Requiere tanta atención lo que estamos haciendo que por unos instantes, ese tiempo que tú le dediques, vas a ver que desconectas entre comillas de lo que te ocurre, de tus problemas y que te conectas contigo.

Dibujar letras y acuarelas me ayudó muchísimo a salir de una depresión

¿Cuáles son los principales beneficios del lettering? Los beneficios de los que hablo en el libro están basados en mi experiencia porque yo pasé por una depresión y para mí dibujar letras y acuarelas me ayudó muchísimo a salir de esa situación. Primero, porque contribuyó a estar en el momento presente ya que cuando tú estás en una situación de ansiedad o depresión tu mente es la que controla todo, controla tu vida. Y sin saberlo, con el lettering estás enfocando la mente a volver al presente. También te ayuda a conectar contigo porque muchas veces no sabemos lo que necesitamos ni cómo estamos internamente. ¿Cuántas veces nos paramos a preguntarnos ‘cómo estoy hoy’ o ‘qué necesito el día de hoy’? Pues cuando tú te pones a dibujar, por ejemplo en tu diario, siempre le digo a mis alumnas que empiecen pensando qué necesitan ese día, qué quieren expresar… Porque ese es otro de sus beneficios: nos ayuda a expresar y a soltar. En numerosas ocasiones tenemos un montón de emociones dentro que no sabemos ni identificar, que nos guardamos y puede que eso al final se traduzca en una enfermedad o en que el cuerpo estalle por algún lado al reprimir las emociones.

Valentina Buso

Formadora en creatividad y expresión

Nacida en Venezuela en 1994, Valentina Buso (@valentinaswords) ayuda desde hace años a mujeres a aprender a ser más creativas, expresarse y conectar con su niña interior a través del lettering y las acuarelas. Para ella siempre ha sido indispensable creer que todos somos creativos y capaces de hacer lo que nos propongamos, fomentar el desarrollo personal y trabajar con pasión. Define su trabajo como único porque ha vivido en primera persona los retos y dificultades de pasar por una depresión y de quedarse atrapada en un bucle de pensamientos negativos hasta que encontró una herramienta que la hizo brillar por completo y lidiar con ese dialogo interior tan perjudicial. Imparte desde el año 2017 talleres, mentorías y cursos online y ha trabajado con marcas como Flying Tiger, Tombow, Phoenix Art, Ikea o el Ayuntamiento de Gran Canaria.

Tú misma eres el mejor ejemplo de que el lettering puede ser una buena terapia para superar una depresión. ¿Cómo fue tu acercamiento a este arte y cómo descubriste que te aportaba tanto bien? Lo conocí de casualidad. Por ese entonces vivía en Madrid y estaba pasando la típica crisis existencial de ‘¿qué hago con mi vida?’ Para mí era muy importante trabajar en algo que fuera muy significativo. En ese estado, que no era nada bueno, siempre fui muy proactiva en cuanto a buscar soluciones porque no podía vivir así, triste y enfadada constantemente. Tenía que haber una manera de salir de ahí. Un día en un vídeo de YouTube vi que alguien decía que escribir era positivo y ayudaba y decidí intentarlo. Me compré un diario y me comprometí durante 100 días a escribir como me sentía. Pero no escribía párrafos sino que buscaba una palabra que definiera cómo me sentía ese día y la empezaba a dibujar. Lo hice a mi manera porque todavía no tenía ni idea pero comencé a investigar para ver si podía cambiar las letras o los colores. Gracias a Pinterest empecé a ver multitud de ideas, tipos de letras, y vi que eso que estaba haciendo tenía un nombre que era lettering y que además había gente que se dedicaba profesionalmente a ello. Pasaron los meses y yo veía que me iba sintiendo mejor, que cada vez me encontraba más contenta y realmente lo achaqué a esa actividad que yo había hecho.

¿Qué le recomendarías a quien quiera acercarse a esta disciplina? ¿Qué necesita uno para iniciarse? Para hacer lettering cualquier cosa que dibuje nos sirve. Yo le diría a la gente que primero haga una búsqueda en casa de las cosas que tienen para pintar: lápices, subrayadores… Porque si son personas a las que les gusta la papelería seguro que tienen montones de cosas que pueden usar.

Todo el mundo es capaz de aprender lettering. Solo se necesita la técnica, el paso a paso y la práctica

¿Y una guía como la tuya siempre vendrá genial? Una guía es muy útil sobre todo porque uno dice ‘venga lo intento’, te pones a hacerlo y si no te sale te frustras y enseguida pensamos que la culpa es nuestra porque no se nos da bien, porque no es para nosotros… Y realmente no es así porque todo el mundo es capaz de aprender. Solo se necesita la técnica, el paso a paso y luego la práctica.

Valentina Buso practicando lettering. CORTESÍA AUTORA. ¿Cuáles son los fundamentos básicos del lettering? La cuestión está, en primer lugar, en saber cómo se forman las letras, en tener claro que siempre hay que utilizar unas guías, es decir, como unas líneas que nos van a indicar en la hoja donde van situadas las letras. Normalmente cuando empiezas y tienes una hoja en blanco te salen las letras torcidas, unas más grandes que otras y eso se arregla con una regla y una guía. Hay que tener claro también los espaciados, las distancias entre las letras y, sobre todo, estudiar también la parte de la caligrafía porque el lettering parte de ahí.

Hablas también de una serie de principios que son esenciales para abordar todos los ejercicios prácticos: adéntrate, siente, atención plena, inhala/exhala y conecta. ¿Por qué son tan importantes? Sobre todo para que cuando la persona esté haciendo este calentamiento previo pueda experimentar el estar en el momento presente ya que cuando aprendes algo nuevo todos tendemos a pensar ‘esto no me sale’, ‘le sale mejor a la persona que tengo al lado’ y otra vez volvemos a la mente. Por eso quise añadir este capítulo que recalca que vamos a hacer los ejercicios y que vamos a estar en el momento presente para no volver a ese ruido mental. Los ejercicios prácticos están muy pensados tanto para la parte del mindfulness como a la hora de formar las letras. Tienen esos dos objetivos.

La creatividad la defino como ser capaces de solucionar un problema y constantemente todos en nuestro día a día estamos solucionando inconvenientes

¿Todos tenemos el potencial de ser creativos? Todos tenemos la posibilidad de expresarnos artísticamente. La creatividad la defino como ser capaces de solucionar un problema y constantemente todos en nuestro día a día estamos solucionando inconvenientes que nos vienen y más ahora con todo lo que nos ha pasado en pandemia. ¿Cuál es el problema? Que creemos que la creatividad es única y exclusiva de ámbitos artísticos cuando una persona que es contable o trabaja en un banco es también creativa en otros aspectos.

La creatividad en general, ¿es buena para el alma y la mente? Porque también son muchos los artistas que han vivido atormentados. Esto está relacionado con lo que te comentaba antes, cuando empiezas y ves que no te sale ya tienes la vertiente de la frustración y empiezas a creer que eso no es para ti. Yo lo que intento explicarle a mis alumnas siempre es, primero quítate las expectativas de que vamos a hacer una obra de arte, esto es para nosotras, y segundo, que nos vamos a enfocar en el proceso y no en el resultado porque el proceso es lo que nos va a ayudar a que estemos bien. Al final el resultado con la técnica, el paso a paso y la práctica va a llegar.

