El lema de éxito de Kimberly García: soñar, resistir, luchar y vencer

Entornointeligente.com /

????¡Bravo! Kimberly García campeona mundial de atletismo en marcha atlética 35km. Mira la fotogalería completa aquí https://t.co/Yi1TKIposW Fotos: AFP pic.twitter.com/2wEHoWM5xJ

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 22, 2022 La deportista nacida en Huancayo , comenzó su entrenamiento a la corta edad de 5 años. Su familia siempre ha estado muy cercana a la marcha atlética, deporte que practicaban los primos de Kimberly. Y ella de pura curiosidad, empezó a practicarlo sin saber el destino que le depararía. Tras largas horas de prácticas y un buen marcador de tiempo, Kimberly fue seleccionada para representar al país con solo 13 años en el Campeonato Sudamericano categoría menores, realizado en Bolivia . Aunque no consiguió triunfo alguno, esto la motivo a continuar y anhelar nuevas competencias. ¡Palabra de campeona! ???? «Espero que los peruanos estén orgullosos», comentó emocionada Kimberly García tras doblete mundial https://t.co/XKlkKcqmgo pic.twitter.com/beBJeqqeI9

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 22, 2022 Premios y reconocimientos Su camino en la marcha atlética ha estado lleno de éxitos. A los 16 años obtuvo el primer lugar en la Marcha 10km Copa Nacional (2010) realizada en el Perú. El 2013, dio un salto alto al subirse a un podio internacional, al ganar el primer puesto en la Copa Panamericana Marcha llevada a cabo en Guatemala. Uno de sus mejores momentos los vivió en los Juegos Panamericanos de 2015 celebrados en Toronto (Canadá), en los que quedó quinta y logró el pase para su primeros Juegos Olímpicos, Río 2016 . En Brasil, la atleta consiguió un marcador de 1:32:09, lo que le otorgó la 14ª posición en el marcador. «Mi sueño de niña era ser parte de los Juegos Olímpicos, eso lo cumplí» manifestó en una entrevista con la Agencia Andina. Puedes leer: José Arroyo: el maestro que inspiró a sus estudiantes a seguir esta carrera García logró su clasificación a Tokio 2020, en la Copa Panamericana disputada en México el 2019, donde obtuvo el primer lugar en marcha 20 kilómetros registrando un tiempo de 1:29:33 y logró el segundo lugar de la Challenge Mundial de Marcha. Asimismo en los Juegos Panamericanos Lima 2019 , ocupo la medalla de plata con un tiempo de 1:29:00. Su competencia más cercana fue el pasado mes de junio en el Gran Premio Internacional de Marcha de A Coruña (España) donde terminó en séptimo lugar, demostrando que el tiempo fuera de las pistas atléticas no la han detenido. El mejor apoyo Con la llegada del coronavirus , Kimberly tuvo que detener su entrenamiento, el cierre de todos los locales llevó a un estado de tristeza a la joven deportista, pero su familia la motivó y buscó una solución para continuar en la preparación y alcanzar su sueño. «En Huancayo encontramos un gimnasio que nos prestó una máquina de correr, tuve la suerte de encontrar personas que me apoyaron». Puedes leer: Vicentina Phocco: «A mis hermanas del campo les digo que sigamos adelante, sí se puede» Tras el paso del tiempo, empezó a buscar rutas lejos de la ciudad para dar inicio a un duro entrenamiento. A una hora lejos de Huancayo, García empezó su marcha de 20 kilómetros decisivos para dejar en alto al Perú en Tokio 2020 . «Cuando no tenía ningún tipo de apoyo, mi familia siempre estuvo presente», expresa Kimberly al recordar todo el aliento de su familia para resistir los duros momentos. Metas y motivaciones La joven huancaína también se ha trazado metas fuera del deporte, acabar su carrera de administración y gastronomía, es una de ellas. «Con mi familia estamos viendo el proyecto del restaurante, la cocina es una pasión que me encanta». En su natal Huancayo , la atleta viene apoyando a los pequeños que empiezan su camino en la marcha atlética. Motivar se ha vuelto un pilar fundamental en su vida, y se encuentra lista para mostrar su rendimiento a todo el mundo, obteniendo un triunfo más para el Perú . «Al conversar con muchos niño y adultos, les digo a todos, que en la vida vamos a tener muchos obstáculos. Si vemos el camino muy difícil, debemos seguir, no importa que sea de poco en poco, fracasamos cuando nos quedamos estancados en el mismo lugar». Más en Andina: ???? La hazaña de Kimberly García: Así logró conquistar su segunda corona mundial https://t.co/ukA1c15rre pic.twitter.com/x46AKWCuTG

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 22, 2022 (FIN) NJC/RES Publicado: 22/7/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com