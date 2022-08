El legado de las noticias falsas

Entornointeligente.com /

En esta nueva era de información instantánea, las redes sociales desempeñan un papel fundamental sobre las interacciones ciudadanas como mecanismo de comunicación. Sin embargo, la excesiva cantidad de contenidos que circula en dichas plataformas a menudo no es verificada y las personas se ven expuestas a noticias falsas que afectan su opinión, especialmente en la toma de decisiones políticas, por tanto, la circulación y consumo de comunicados imprecisos presenta efectos perniciosos en el desarrollo democrático y sobre todo en el nuevo proceso electoral de cara al plebiscito constitucional.

En particular, las noticias falsas son un tipo de contenido cuyo objetivo es la desinformación y generalmente responden a grupos de interés que buscan instalar esas mentiras para su provecho (Gohdes, 2017). En el caso de nuestro país difundir referencias engañosas y datos distorsionados a través de aquellas plataformas se ha convertido en una práctica habitual frente al plebiscito de salida por una nueva Constitución.

Durante meses se ha divulgado y posteado extensa información relativa a la falta de protección respecto a la propiedad privada, que la propuesta de nueva Constitución permite la interrupción del embarazo hasta los nueve meses, que gracias a esta iniciativa se eliminará la educación y salud privada en el país, etc. En consecuencia, el propósito del mensaje es conectar con el profundo sentir ciudadano, causando estragos en la opinión pública a través de redes sociales.

Según la encuesta Barómetro Regional (2019) los medios y redes digitales más utilizados por los chilenos son Facebook, Instagram y Twitter. En este sentido, el 68.9% de los encuestados utiliza redes sociales como herramienta digital para informarse del acontecer nacional y regional, por ende, dichos medios presentan un alcance significativo en sus usuarios respecto a la proliferación de noticias falsas como herramienta de ataque, lo que coincide con los resultados del sondeo realizado por Datavoz y Estudios Digitales, en donde «un 58% de los encuestados manifestó haber conocido información sobre la Convención Constitucional que finalmente resultó falsa» (CNN, 2022).

Sin duda, el uso de plataformas de internet ha cambiado y revolucionado la forma de comunicación, ejerciendo un papel cada vez más importante a la hora de aumentar la velocidad y difusión de la información (Zeitzoff, 2017). Principalmente, estos medios proporcionan a los usuarios, la experiencia de buscar y compartir determinados contenidos de forma instantánea, sumándose a esto no solo ciudadanos comunes, sino que, empresarios, instituciones del Estado, autoridades y ex convencionales que han recogido esta nueva forma de comunicación. Ahora bien, la interrogante es ¿Por qué se ha viralizado información sin verificar las fuentes? ¿Cuál es el peligro que esto puede desencadenar? Es sumamente inquietante que líderes de opinión e incluso autoridades de nuestro país difundan información ilegítima o imprecisa que confunde a la ciudadanía, afectando la credibilidad del trabajo constitucional lo que deriva en aversión al contenido del texto respecto a la incertidumbre hacia el futuro, por tanto, es fundamental recalcar la responsabilidad mediática y es un claro llamado de atención a los rostros del apruebo y del rechazo para comprobar la veracidad de los datos emitidos.

En definitiva, lidiar con la desinformación y el exceso de datos distorsionados representa un desafío complejo para la ciudadanía que debe discernir sobre el contenido real del texto y lo qué no está establecido en la propuesta de nueva Constitución, por ende, es esencial que todos logremos enfrentar el legado de las noticias falsas en este nuevo proceso cívico, asumiendo con responsabilidad la difusión de datos, buscando mecanismos para verificar la información y estableciendo parámetros de prevención ante la desinformación electoral.

