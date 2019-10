El lado difícil de 7 actividades laborales a escala mundial

Entornointeligente.com /

Todos los trabajos tienen detalles interesantes que solo lo conocen quienes se dedican a una determinada actividad. Entre ellos saben lo que tienen que pasar para brindar un buen servicio o para cumplir a cabalidad su profesión. Genial.guru revela aspectos ocultos de algunas profesiones comunes a escala mundial.

Nada de privilegios Hay un estereotipo de que si eres una persona famosa o con mucho dinero, solo tienes que dar sobornos para obtener una entrada inmediata en todas partes. Resulta que esto simplemente no es cierto. Hay ciertas reglas que un jefe de meseros, así como el encargado de recepción, deben seguir. No aceptan sobornos para conseguir una mesa, pero aún así pueden tomar el dinero y no dar una mesa exclusiva si no tienen una reservación.

Una labor dura y mal remunerada El salario promedio anual de un recolector de basura en los Estados Unidos es de casi 38.000 dólares. Esta profesión es realmente difícil y es el quinto trabajo más peligroso en los Estados Unidos. Gracias a los recolectores de basura, los artículos viejos obtienen una segunda vida.

Decisiones que pueden cambiar las vidas Los jueces suelen estar mucho más ansiosos por su trabajo de lo que hacen notar. Necesitan escuchar a los abogados defensores durante todo el día, y a veces, el punto principal del asunto puede perderse, por lo que es importante que mantengan su concentración. Los jueces deben escuchar millones de historias inquietantes e interesantes. El trabajo ni siquiera se trata de juzgar a las personas sino de garantizar que todos reciban justicia.

El sueldo de las azafatas

La azafatas solo reciben su pago cuando la puerta de la cabina principal está cerrada. Eso significa que si el vuelo dura 1 hora, solo obtienen dinero por esa hora. No se les paga mientras las personas abordan o después de que el motor está apagado y el avión se detiene, a pesar de que probablemente llegaron al aeropuerto 2 horas antes de que el vuelo despegue.

Ojo con los clientes ‘avispados’

Muchos han escuchado historias sobre personas que van a restaurantes y hacen todo lo posible para evitar pagar sus comidas. Pero queda una pregunta: ¿qué les sucede a los meseros y al personal en general? Los restaurantes realmente hacen que el personal pague por ello cuando los clientes “cenan y abandonan el lugar sin cancelar”.

Jornadas extenuantes

Un neurocirujano a veces debe dormir solo 3 horas al día. Pueden trabajar 120 horas a la semana cuando están en capacitación y algunas operaciones pueden durar de 12 a 15 horas. Por otra parte, los cirujanos cerebrales aceptan de 30 a 40 pacientes por día y a veces son llamados a trabajar por la noche.

Premoniciones riesgosas Los psíquicos pueden tener una gran influencia en personas emocionales y sensibles. Es por eso que se debe tener cuidado al dar malas noticias a los clientes. Es inapropiado que le digan que morirán pronto o que tendrán un accidente grave, incluso cuando fuese así.

LINK ORIGINAL: La Hora

Entornointeligente.com