En el contexto de la experiencia investigativa del Elemento Pedagógico, en nuestro sistema educativo venezolano, tengo una preocupación que emerge en la enorme exposición de niños y niñas hacia los videojuegos, lo que pretendo explorar es en la importancia de la parte afectiva y emocional en la niñez y, en lo específico, el papel que recubre el juego en el desarrollo, la exploración de la realidad y construcción de sí a través de la actividad lúdica, el juego de roles y el papel de los juegos electrónicos en la actualidad. El origen y el rol del juego son discutidos en un plano «filogenético», como parte del desarrollo de la persona, y se evidencia su relación con el plano cultural; mientras que la temática de la interculturalidad aparece ligada a la diferencia cultural (no solo en el juego) y a la importancia de las culturas en las aulas dentro de nuestro Sistema Educativo Venezolano.

La intención de este artículo, como en muchos escritos hechos por éste servidor, es en explorar la importancia del desarrollo afectivo y emocional en la niñez, al vincularlo con el papel del juego. En otras palabras, me interesa investigar la construcción de la realidad y la construcción de sí en la niñez, a través de la actividad lúdica. Así mismo, el artículo indagará acerca del juego de roles y sobre el origen del juego en un plano filogenético. Este análisis toma en cuenta el desarrollo de los niños y las niñas en el plano individual, pero sin desvincularlo del contexto cultural y su lugar en él.

Para iniciar, considero relevante tomar en cuenta la contribución del psicólogo ruso Lev Vygotsky, muy importante hacer referencia de este personaje que, haciendo referencia a su trabajo en general y a como lo interpreto en cuanto de cómo puede aclarar el papel del juego o la actividad lúdica en los niños y las niñas en edad preescolar y escolar, pues ha sido reconocido como un estudioso de la cognición y, en ese sentido, es posible que otras lecturas de su obra no le hayan dado el espacio que merece. No obstante, además de las temáticas asociadas a la cognición, este autor ruso se interesó siempre en el tema de la afectividad y las emociones ligadas a la temática del juego. Así, pues, para entender su obra en su entereza es importante incorporar la dimensión emocional y afectiva para la comprensión del sujeto cognitivo.

Ahora bien, el cambio de paradigma dentro de la comunidad científica especialista llamó, en su momento, «revolución cognitiva» al proceso que trató de trascender el sujeto reactivo conductista al permitir el desarrollo de una concepción de sujeto como activo manipulador de signos. Luego, Vygotski realizó una segunda revolución para impulsar una visión del sujeto capaz de transformar y construir significados y sentido. Adicionalmente, el enfoque histórico-cultural del trabajo de este autor investigador se ha encargado de reconocer e incorporar en sus desarrollos teóricos y en la investigación «el lugar de las emociones y durante el juego, el niño opera con significados separados de sus objetos y acciones acostumbradas; sin embargo surge una interesante contradicción en que funda las acciones reales y los objetos reales. Esto caracteriza la naturaleza transicional del juego; es un estadio entre las limitaciones puramente situacionales de la temprana infancia y el pensamiento adulto, que puede estar totalmente libre de situaciones reales.

Otro punto importante en la investigación donde el objeto influye semánticamente en el otro con una transferencia de significado, donde una palabra es aceptada como la propiedad de un elemento, pero lo que se ve no es la palabra, se ve más bien lo que esta palabra señala. Así, pues, en la infancia, se actúa primero a través de un significado y no a través del objeto. Luego, estos actos se llevan a cabo conscientemente y el teórico advierte, en este punto, que llega un momento cuando el o la infante sabe los detalles pero no advierte que los sabe. Esto sucede en una época previa a la adquisición de la lectoescritura, cuando se separa el objeto de su significado.

Es interesante la reflexión de Vygotsky acerca de la autorregulación del niño o la niña durante el juego. Como se mencionó más arriba, este no se constituye siempre en una actividad placentera y para llegar a una gratificación final, puede ser que la persona tenga que vivir situaciones que en otro contexto le resultarían difíciles o que no soportaría si no mediara la actividad lúdica. En esta, el impulso inmediato se aplaza, pues las reglas del juego a veces se oponen a lo que la persona joven quisiera hacer en ese momento. Vygotsky dice, de manera sapiente que: «el mayor autocontrol del que es capaz un niño se produce en el juego. Alcanza el mayor despliegue de poder cuando renuncia a una atracción inmediata en el juego». Así pues, las reglas internas construidas por el niño o la niña en su juego brindan.

Finalmente hago una sugerencia que pueda contribuir a la práctica Pedagógica, sugiero que, además de la práctica del Ajedrez sería bueno que al niño de edad temprana en la escuela, hablo de la educación inicial al niño o niña se le ponga en Práctica el Juego del Cubo, sería una experiencia con excelentes resultados.

