El jefe de la OMS aconseja a los hombres que tienen sexo con hombres que reduzcan las parejas para limitar la exposición a la viruela del mono

(CNN) — La gran mayoría de los casos en el creciente brote de viruela del mono se dan entre hombres que tienen sexo con hombres, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aconsejó el miércoles a los miembros de esta comunidad que limiten su exposición al virus reduciendo el número de parejas sexuales y reconsiderando las relaciones sexuales con nuevas parejas.

«Este es un brote que puede detenerse si los países, las comunidades y las personas se informan, asumen el riesgo con seriedad y toman las medidas necesarias para detener la transmisión y proteger a los grupos vulnerables. La mejor manera de hacerlo es reducir el riesgo de exposición. Eso significa tomar decisiones seguras para usted y para los demás.

¿Debo preocuparme por la viruela del mono? Nuestra analista médica explica los riesgos de esta enfermedad «Para los hombres que tienen sexo con hombres, esto incluye, por el momento, reducir su número de parejas sexuales, reconsiderar el sexo con nuevas parejas e intercambiar detalles de contacto con cualquier nueva pareja para permitir el seguimiento, de ser necesario», dijo Tedros en una sesión informativa.

Si bien Tedros dijo que el enfoque para todos los países debe ser involucrar y empoderar a las comunidades de hombres que tienen sexo con hombres para reducir el riesgo de infección y transmisión, también advirtió a las naciones que protejan los derechos humanos.

«El estigma y la discriminación pueden ser tan peligrosos como cualquier virus», dijo.

La viruela del mono no se considera una enfermedad de transmisión sexual, pero la mayoría de las personas que la contraen en EE.UU. reportaron recientemente cierto nivel de actividad sexual, le dijo a CNN este mes el Dr. Demetre Daskalakis, un funcionario de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) que trabaja en la respuesta a la viruela del mono. Eso puede incluir encuentros con penetración, así como sexo oral.

publicidad El virus se propaga principalmente a través del contacto físico de piel con piel, pero también se puede transmitir al tocar objetos como sábanas o toallas que pueden haber sido utilizadas por alguien con viruela del mono, así como a través de interacciones cercanas cara a cara, como besarse.

EE.UU. registra casos de viruela del mono en niños 1:35 Los investigadores están investigando si el virus puede ser transmitido por alguien que no tiene síntomas o a través del semen, fluidos vaginales y materia fecal, según los CDC.

Los CDC dicen que usar un condón puede ayudar, pero por sí solo, probablemente no protegerá contra la propagación de la viruela del mono. Sin embargo, la agencia aún enfatiza que los condones pueden prevenir otras infecciones de transmisión sexual.

Los comentarios de Tedros sobre la reducción de parejas sexuales se encuentran entre los más directos hasta ahora sobre el tema. Otras comunicaciones de la OMS no han sido tan claros.

«Reducir el número de parejas sexuales puede reducir el riesgo», dice un volante de la OMS.

Viruela del mono vs. covid-19: cómo se comparan las dos emergencias sanitarias «¿Cómo puedo protegerme?» dice otro. «Para contraer la viruela del mono, se necesita contacto piel con piel, incluso durante las relaciones sexuales, con alguien infeccioso o con sus pertenencias contaminadas. Para reducir el riesgo de contraer la viruela del simio: practique sexo más seguro, mantenga las manos limpias».

«Recuerde que el contacto físico cercano, incluido el sexo, puede aumentar su riesgo de exposición. Tener contactos sexuales múltiples y frecuentes, incluso con parejas anónimas, puede aumentar su riesgo de infección de viruela del mono. Para protegerse, practique sexo más seguro», informa el tercer volante de la OMS.

Los funcionarios de salud en EE.UU. también aconsejaron reducir las parejas sexuales, pero usaron un lenguaje más suave.

«Evite el contacto piel con piel, incluido el contacto íntimo, con personas que tengan un sarpullido parecido a la viruela del mono. Otras medidas de reducción de daños incluyen minimizar la actividad sexual con parejas sexuales múltiples o anónimas», dijo la directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky, a mediados de julio.

¿Cómo se contagia la viruela del mono? 6:12 Daskalakis aconsejó la semana pasada: «De acuerdo con nuestra guía de reducción de daños, pensar en reducir la cantidad de parejas, y posiblemente tratar de evitar los contactos anónimos, termina siendo inteligente desde la perspectiva de disminuir el riesgo de exposición».

Los CDC también dicen que las personas pueden querer reducir el contacto con la piel tanto como sea posible al tener relaciones sexuales con la ropa puesta o después de cubrir las áreas donde está presente el sarpullido. Si eligen tener relaciones sexuales con alguien que tiene viruela del mono o que podría haber estado expuesto a ella, deben hablar sobre el virus con anticipación.

¿Qué síntomas causa la viruela del mono, cómo se contagia y qué sabemos de ella? Otra cosa que las personas pueden hacer para protegerse es evitar el contacto directo cara a cara, como besarse con personas que claramente están infectadas.

Los científicos todavía están estudiando cómo se propaga la viruela del mono en este brote, pero dicen que las personas no parecen enfermarse después de, por ejemplo, pasar junto a alguien o darle un abrazo y rozarle una lesión en la piel.

«Si es un abrazo que no necesariamente incluye una camiseta, ahí hay un riesgo teórico de transmisión, pero eso no es lo que estamos escuchando en términos de lo que está pasando con nuestros casos, entonces es un riesgo menor. No puedo decir riesgo cero», dijo Daskalakis.

Más bien, es el contacto más prolongado el que parece ser responsable de la mayoría de los casos ahora. «Si me preguntaras cuánto tiempo es ‘largo’, no puedo responder esa pregunta, pero parece que es posible que esto no se transmita con un ligero roce», dijo Daskalaskis. «Hablando de manera realista, el contacto piel con piel de cualquier variedad teóricamente puede transmitir la viruela del mono, pero lo que estamos viendo es que tienes que esforzarte un poco».

Jen Christensen de CNN contribuyó a este informe.

Viruela del Mono

