El jefe de AlphaTauri: «¿Tsunoda? Me gustan los chicos problemáticos»

L os dos AlphaTauri tuvieron una colisión en Silverstone que terminó por arruinar la carrera de ambos. Helmut Marko aseguró por aquel entonces que se trata de «un chico problemático», por lo que decidieron contratar un psicólogo para que le ayude a controlar su carácter y temperamento.

Es más, en varias ocasiones ha mostrado al público su cara más brusca a través de las radios con su equipo durante las carreras.

Ahora, Franz Tost, jefe de la escudería Alphatauri, defiende a su piloto. » Me gustan los chicos problemáticos . No me gustan los santos. Yuki cometió un error [en Silverstone]; lo sabe y trabajará en ello. Todavía está en su proceso de desarrollo».

«Es rápido. También fue rápido este fin de semana en Austria . Y lo hará a su manera. Se necesita un poco de tiempo», sostiene en declaraciones recogidas por ‘F1.com’.

Precisamente en Austria tuvo también un ‘encontronazo’ en pista con Fernando Alonso . El piloto de Alphatauri no le dejó espacio al de Alpine para que pasara y prácticamente le envió a la hierba. En aquel momento, Alonso negó con el dedo mientras le adelantaba. Debía tener más cuidado.

