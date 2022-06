El Jazminero estrellado de Antonio Estévez estará de gira internacional con Natasha Novitskaia

Entornointeligente.com /

El Jazminero estrellado compuesta por el venezolano Antonio Estévez será parte del repertorio en las giras de la mezzosoprano dramática ruso-americana, Natasha Novitskaia.

La intérprete debutará por primera vez en Venezuela y estará con la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela (OFN), bajo la dirección de Rubén Capriles. La función será este viernes 17 a las cuatro de la tarde en el Teatro Municipal de Caracas, donde además estará presente el Orfeón Libertador, en un concierto titulado Ópera Gala.

Novitskaia señaló que le gustó «la calidad de esta canción vocal sinfónica. Fue una gran descubrimiento estas canciones de Estévez, porque el repertorio de la música clásica venezolana es prácticamente sinfónico. Es un honor tener este tesoro de la música vocal sinfónica en mi repertorio para representar a Venezuela. Será cantada en las grandes salas de concierto del mundo».

También quedó complacida con los ensayos que realiza «por el alto nivel de la orquesta». «(…) Venezuela aporta talentos en varias áreas, como el director Gustavo Dudamel. Es conocida mundialmente por El Sistema del maestro Abreu».

Por eso, este martes dará una master class en el Teatro Municipal: «Estoy emocionada por ayudar a los jóvenes vocalistas operísticos venezolanos para formarse más, ya que tengo experiencia como docente».

Aclaró que ha escuchado además otras piezas del repertorio popular nacional: «Tengo una amiga que me ha mostrado parte del repertorio popular de grandes cantautores venezolanos. Yo me especializo en el repertorio más clásico, más universal, pero disfruto mucho escuchar este tipo de música».

Del repertorio popular mundial, citó que aparte de los descubrimientos que se hacen en las distintas canciones de los países, ha interpretado en sus visitas a Italia canciones populares de esa nación; aparte de las romanzas rusas, son parte de su repertorio tradicional, pero le llaman mucho la atención las obras contemporáneas que escriben escritores alrededor el mundo, por lo que permanentemente busca canciones de nuevos compositores.

Clásicos Soltó una carcajada cuando se le preguntó que cantaba cuando no cumplía con su repertorio clásico: «Como estoy en un arte de mucha disciplina y constancia, cuando abordo mi voz es para trabajar canciones que debo cantar en mis conciertos, pero también quiero aprender obras nuevas. Por eso en mi tiempo libre prefiero hacer yoga, nadar y distraerme en general. Cuando termino mi práctica diaria prefiero otras actividades (risas)».

La artista volvió a sonreír cuando se le inquirió si ha aceptado el desafío de hacer ópera rock: «Si surge una invitación en esta área asumiría el reto».

Claro está, en esta única presentación la mezzosoprano también interpretará temas representativos de ópera con compositores como Wagner, mediante la obertura «El holandés errante», y el aria «Weiche Wotan Weiche» de El Oro del Rin; de Verdi con el coro «Va’Penseiro» de Nabucco; aparte de Puccini, y Tchaikovsky, entre otros.

Se debe acotar que Natasha Novitskaia se ha presentado en el Carnegie Hall y en el Centro Nacional Opera América en Nueva York, Estados Unidos. En 2015 hizo su debut en solitario en Europa cantando Rimsky-Korsakov, Tchaikovsky, Rachmaninoff y Sviridov, con el pianista Sergey Neller; en 2016 realizó un recital en solitario en la Embajada de Rusia, en Berlín, Alemania, interpretando arias de «Samson et Dalila», «Carmen», «Kashchie, the Immortal» de Rachmaninoff. Ha interpretado «Amneris», «Fricka» y «Carmen» con el New York Opera Forum; «Azucena» con One World Symphony; «Santuzza» con la New Jersey Association of Verismo Opera en el Players Club, todas en Nueva York, Estados Unidos, entre docenas de conciertos. Las entradas para su concienrto en el teatro Municipal se pueden adquirir por la página de goliiive.com y en las taquillas del Teatro Municipal. Se cumplirán todas las medidas de bioseguridad.

